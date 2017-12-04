فيسبوك تعد بـ 800 وظيفة مع فتح مكتبها الجديد في لندن

وكالات: وعدت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية فيسبوك بتوفير نحو 800 وظيفة في لندن بحلول نهاية العام المقبل ، خلال افتتاح مكتب جديد للبحث والابتكارات في العاصمة البريطانية الاثنين . وقالت الشركة إن المكتب سوف يصبح أكبر مركز هندسي لفيسبوك خارج الولايات المتحدة ، وسوف يضم أول حاضنة داخلية لبدء

وكالات:



وعدت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية فيسبوك بتوفير نحو 800 وظيفة في لندن بحلول نهاية العام المقبل ، خلال افتتاح مكتب جديد للبحث والابتكارات في العاصمة البريطانية الاثنين .

وقالت الشركة إن المكتب سوف يصبح أكبر مركز هندسي لفيسبوك خارج الولايات المتحدة ، وسوف يضم أول حاضنة داخلية لبدء التشغيل ،والمعروفة بـ”إل.دي.إن_إل.إيه.بي” ، ما يزيد القوة العاملة بالشركة إلى 2300 شخص بحلول نهاية عام 2018 .

وقال نيكولا ماندلسون ،نائب رئيس فيسبوك لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، :”إعلانات اليوم تظهر أن فيسبوك أكثر التزاما من أي وقت مضى تجاه المملكة المتحدة وفيما يتعلق بدعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة بها”.

وأضاف ماندلسون أن “ازدهار مناخ إدارة الأعمال في المملكة المتحدة والسمعة الدولية التي تتعلق بالتميز الهندسي يجعلها أحد أفضل الأماكن في العالم لبناء شركة تكنولوجية”.

ومن ناحيته قال وزير المالية البريطاني فيليب هامونج إنه “فخور” بافتتاح المكتب الجديد لفيسبوك بمنطقة أوكسفورد ستريت المفعمة بالنشاط في وسط لندن .

وكتب هاموند في تغريدة على تويتر من قلب الافتتاح :”إنه “أمر رائع أن نسمع أنهم سوف يعينون 800 شخص من ذوي المهارات العالية العام المقبل”.