فيسبوك تعتزم إطلاق منصة تسوق بالعربية فى 3 دول‎

محمود جمالأعلنت فيسبوك اليوم، عن اعتزامها إطلاق خاصية جديدة في مصر والجزائر والمغرب. وتتيح خاصية "ماركت بليس Marketplace - " للمستخدمين الاستفادة من منصة فيسبوك لعرض أصناف ومنتجات للبيع والشراء.وتتوافر الخاصية باللغة العربية لكل من الهواتف المتحركة والحواسيب، ومن المنتظر أن يتم إطلاقها ل

محمود جمال

أعلنت فيسبوك اليوم، عن اعتزامها إطلاق خاصية جديدة في مصر والجزائر والمغرب.

وتتيح خاصية “ماركت بليس Marketplace – ” للمستخدمين الاستفادة من منصة فيسبوك لعرض أصناف ومنتجات للبيع والشراء.

وتتوافر الخاصية باللغة العربية لكل من الهواتف المتحركة والحواسيب، ومن المنتظر أن يتم إطلاقها لمستخدمي أنظمة IOS وأندرويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الدول المذكورة.

وقد تم إطلاق خاصة “ماركت بليسMarketplace – ” للمستخدمين في الولايات المتحدة عام 2016، وهى متوافرة حالياً في 51 دولة، ويقتصر استخدامها على الفئات العمرية من سن 18 وما فوق.

وبذلك تعتبر كل من مصر والجزائر والمغرب من أوائل الدول العربية التي يتم تفعيل تلك الخاصية فيها، حتى تتمكن من إجراء عمليات بيع وشراء من خلال منصة فيسبوك.

وتتيح خاصية “”ماركت بليس Marketplace – ” عرض الأصناف والبحث عنها بغرض البيع أو الشراء، وتحديد خيارات البحث بحسب الموقع والسعر أو الفئة، مثل المفروشات والإلكترونيات والأجهزة الأخرى.

ويمكن لمستخدمى خاصية “ماركت بليس” الضغط على أيقونة التسوق المدرجة في أحدث نسخ تطبيق فيسبوك، بينما يمكن لمستعملى الحواسيب الضغط على زر مخصص لخاصية “ماركت بليسMarketplace – “.

ويمكن للبائع والمشتري التواصل مع بعضهما مباشرة من خلال فيسبوك مسنجر، والاتفاق على قيمة الصفقة، كما يمكن تسجيل جميع عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المستخدم في قسم “Your Items”.

وقال جوناثان لابين، المدير الإداري لدى فيسبوك في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا وباكستان: “يوجد أكثر من 550 مليون مستخدم يستفيدون من منصة فيسبوك على مستوى العالم، لإجراء عمليات بيع وشراء في مجتمعاتهم.

وتأتي خاصية “”ماركت بليسMarketplace – ” لتستكمل هذا الزخم، وإيجاد منصة موحدة لإجراء عمليات بيع وشراء وبحث عن أصناف متفرقة. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً هائلاً في معدل الانفاق الإلكتروني بالتزامن مع اتساع شبكة الإنترنت، لترتفع من 2,7 مليار دولار إلى 7,3 مليار دولار خلال العامين الماضيين. ويوجد في العالم العربي أكثر من 164 مليون مستخدم نشط شهرياً، وهم يقضون أزمنة كثيرة في تصفح المنصة، ولذلك، فإن إضافة خاصية ذات طابع تجاري ستساعدهم على ترسيخ علاقتهم بمنصة فيسبوك كوجهة موحدة للتواصل والتسوق إلكترونيا.”

وتضمن خاصة “ماركت بليسMarketplace – ” إجراء صفقات آمنة، من خلال استعراض عدد من النصائح الخاصة بالسلامة، وخيارات التحكم في أمن الخصوصية، والاستخدام السهل لأدوات عمل التقارير الموجودة في “مركز المساعدة”.

كما يشترط أن تكون جميع المنتجات والخدمات المتوفرة للبيع على “ماركت بليسMarketplace – ” متوافقة مع المعايير المجتمعية والسياسات التجارية الخاصة بمجتمع فيسبوك. ويمكن للمستخدم بسهولة صد الأصناف غير القانونية وإصدار تقارير بخصوصها، والابلاغ عن البائعين الذين يخرقون القواعد أو الحوارات غير المرغوبة، سواء الخاصة بالأصناف المعروضة للبيع أو تلك المرسلة للمستخدم عبر فيسبوك مسنجر.

كما تتوافر في خاصية “ماركت بليسMarketplace – “مجموعة أدوات لحفظ الحقوق والملكية الفكرية لكل ما يتم عرضه عليها، ومن بينها نماذج تقارير يمكن تعديلها، للإبلاغ عن محتوى غير لائق، بالإضافة إلى أداة متخصصة لإصدار تقراير موجه خصيصاً للإبلاغ عن محتوى تعتقد العلامات التجارية المسجلة أنه يخرق حقوقها الفكرية على “ماركت بليس”، سواء لمنتجات معروضة أو إعلانات.