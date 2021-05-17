فيسبوك تعتذر للمستخدمين عن تقييد آرائهم تجاه فلسطين

تقدمت شركة فيسبوك باعتذار عن حجب رؤية محتوس الصفحات التى تحمل هاشتاج المسجد الأقصي .

وقالت الشركة فى بيان رسمي حصلت ” المال ” على نسخة منه إننا في فيسبوك نفكر في جميع الذين يعانون من أحداث العنف المؤلمة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، ونحن على علم تام بالمشكلات التي تؤثر في قدرة المستخدمين على مشاركة آرائهم عبر تطبيقاتنا، بما في ذلك المشكلة الفنية التي تؤثر على مشاركة القصص حول العالم، والخطأ الذي يحجب مؤقتًا رؤية محتوى الصفحات التي تحمل هاشتاج المسجد الأقصى.

وتابعت الشركة :على الرغم من التعامل مع هاتين المشكلتين وحلهما، إلا أننا نرى أنهما ما كان يجب أن يحدثا منذ البداية. ولذلك نتقدم بخالص الاعتذار والأسف لكل من لم يتمكنوا من جذب الانتباه للأحداث الهامة، كما نعتذر لكل من شعر أنّ هذه المشكلات هي محاولة متعمدة لقمع آرائهم، حيث لم يكن ذلك مقصدنا بكل تأكيد.

يشار إلي أن فيسبوك قامت خلال الأيام الماضية بحجب الحسابات الشخصية التى تحتوي على كلمات المقاومة والمسجد الاقصي ودفع العديد من المستخدمين إلى منح التطبيق تقييم منخفض على متجري جوجل بلاي وآبل ستور