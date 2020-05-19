اتصالات وتكنولوجيا

فيسبوك تطلق خاصية البيع والشراء المباشر عبر تطبيقاتها

عقدت شراكات مع تطبيقات التجارة الإلكترونية
محمود جمال 10:44 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 10:44 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

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أعلن مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك عن إطلاق خاصية الشراء والبيع مباشرة عبر تطبيقات فيس بوك المختلفة ومنها انستجرام .

ويستهدف التحديث الجديد مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي البيع المباشر علي تطبيقات فيسبوك في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتتيح خدمة فيسبوك شوب للعميل شراء منتج أو خدمة وسداد قيمتها اونلاين باستخدام البطاقات الائتمانية إذ تمكن الشركة من إنشاء متجر افتراضي علي موقعي فيسبوك وانستاجرام مجانا.

إلي جانب عمل مجموعات متجانسة من المنتجات المراد عرضها ، فضلا عن اختيار الالوان والخطوط التي تعبر عن العلامة التجارية لكل عارض مع إمكانية التواصل بين الشركة والعميل عن طريق فيسبوك ماسنجر وواتس آب وانستاجرام .

رسالة مارك زوكربيرج

في سياق متصل ، أعلن عن عقد فيسبوك شراكات مع كبري التطبيقات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية ومنها Woo commerce , cafe 24, big commerce.

صورة من خدمة شوب علي تطبيق انستاجرام

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بقلم محمود جمال

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