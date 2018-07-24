فيسبوك تستعين بشركات PR لبحث فرص التواجد فى مصر‎

المال – خاص خاطبت شركة الفيسبوك العالمية عبر مكتبها الإقليمى بدبى عدد من شركات العلاقات العامة PR لدراسة فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية ، لاختيار مديرا لحملتها الاعلامية حال بدء نشاطها رسميا .وبدأت شركات العلاقات العامة اليوم الثلاثاء فى التواصل مع محررى الاتصالات لمعرفة ن



المال – خاص

خاطبت شركة الفيسبوك العالمية عبر مكتبها الإقليمى بدبى عدد من شركات العلاقات العامة PR لدراسة فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية ، لاختيار مديرا لحملتها الاعلامية حال بدء نشاطها رسميا .

وبدأت شركات العلاقات العامة اليوم الثلاثاء فى التواصل مع محررى الاتصالات لمعرفة نوعية الاخبار والبيانات التى يحتاجونها من إدارة فيسبوك ، و الانشطة التى يبحث عنها الجماعة الصحفية ، وطبيعة الخدمات الجديدة الملائمة للجتمع المصرى ، وضوابط الحد من انتشار الشائعات أونلاين .

وتأسست فيس بوك فى عام 2004 بواسطة 4 طلاب من جامعة هارفاد الأمريكية هم (مارك زوكربيرج، وإدواردو سافيرين، وداستن موسكوفيتز، وكريس هيوز).

وتواجه شركة فيس بوك فضيحة كبرى تتعلق بتسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم إلى شركة الاستشارات والأبحاث السياسية «كامبريدج أناليتكا»بهدف التأثير على إرادة الناخبين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 لم تنته، تحت أروقة الكونجرس الأمريكى، بل اتخذت مسارًا متصاعدًا منذ أيام، ظهر فى تأييد البرلمان الأوروبى فكرة استدعاء مارك زوكربيرج، رئيس شركة فيس بوك للإدلاء بأقواله.



