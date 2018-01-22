فيسبوك تدرب مليون شخص فى أوروبا على مهارات الديجيتال

خالد بدر الدينأعلنت شركة فيسبوك صاحبة أكبر شبكة تواصل اجتماعى فى العالم هذا الأسبوع، أنها تعتزم إنشاء 3 مراكز للتدريب على المهارات الديجيتال في أوروبا لتدريب أكثر من مليون شخص خلال العامين المقبلين، كجزء من مبادرة ضخمة لعرض مساهمتها في أوروبا.وقالت الشركة التي تواجه ضغوطا تنظيمية في أوروبا بسبب

خالد بدر الدين

أعلنت شركة فيسبوك صاحبة أكبر شبكة تواصل اجتماعى فى العالم هذا الأسبوع، أنها تعتزم إنشاء 3 مراكز للتدريب على المهارات الديجيتال في أوروبا لتدريب أكثر من مليون شخص خلال العامين المقبلين، كجزء من مبادرة ضخمة لعرض مساهمتها في أوروبا.

وقالت الشركة التي تواجه ضغوطا تنظيمية في أوروبا بسبب قضايا تتراوح ما بين الخصوصية إلى عدم الثقة، إنها ستفتتح 3 مراكز مهارات مجتمعية“ في إسبانيا وبولندا وإيطاليا، بالإضافة إلى استثمار 10 ملايين يورو (12.2 مليون دولار) في فرنسا من خلال مركز لأبحاث الذكاء الصناعي، كما أن فيسبوك ملتزمة بتدريب مليون شخص وأصحاب شركات بحلول 2020.

وتسعى رئيسة العمليات في فيسبوك شيرل ساندبرج لإزالة مخاوف الناس من أنهم قد لا يستطيعون اللحاق بالثورة الرقمية، ولكنها تؤكد أن الشركة تستثمر في المهارات الرقمية ليحصل الناس على المهارات التي يحتاجون إليها للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي ولذلك تركز على الاستثمار محليا وفي التكنولوجيا وفي الإنسان.

وذكرت وكالة رويترز أن المراكز المجتمعية تقدم تدريبا في المهارات الرقمية والتثقيف الإعلامي والسلامة عبر الانترنت لجماعات ذوي قدرة محدودة على الوصول إلى التكنولوجيا بما في ذلك كبار السن والشباب واللاجئون.

وتأتي خطوة فيسبوك في الوقت الذي تناقش فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة فاتورة الضريبة على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بعد أن ضغطت الدول الكبرى التي تتهم شركات مثل أمازون وجوجل وأبل وفيسبوك بأنها تخفض فواتيرها الضريبية من خلال إعادة توجيه أرباحها في الاتحاد الأوروبي إلى دول ذات ضرائب أقل مثل لوكسمبورج وأيرلندا.