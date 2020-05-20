تبدأ شركة فيسبوك اختبار خدمة البيع والشراء عبر تطبيقاتها والمعروفة بـ Facebook shop في مصر خلال يونيو المقبل .

وقال مصدر مسئول فى الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمال، إن فيسبوك بدأت اختبار Facebook Shopsمع مجموعة فرعية من الشركات على منصتنا على مستوى العالم ونتوقع أن نبدأ الاختبار مع الشركات في مصر في يونيو.



وأعلن مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك أمس الثلاثاء عن إطلاق خاصية الشراء والبيع مباشرة عبر تطبيقات فيس بوك المختلفة ومنها إنستجرام .

ويستهدف التحديث الجديد مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي البيع المباشر علي تطبيقات فيسبوك في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتتيح خدمة فيسبوك شوب للعميل شراء منتج أو خدمة وسداد قيمتها اونلاين باستخدام البطاقات الائتمانية إذ تمكن الشركة من إنشاء متجر افتراضي علي موقعي فيسبوك وانستاجرام مجانا.

إلي جانب عمل مجموعات متجانسة من المنتجات المراد عرضها ، فضلا عن اختيار الالوان والخطوط التى تعبر عن العلامة التجارية لكل عارض مع إمكانية التواصل بين الشركة والعميل عن طريق فيسبوك ماسنجر وواتس آب وانستجرام.