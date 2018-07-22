فيسبوك تحقق في فضيحة انتهاك جديدة لخصوصية المستخدمين

متابعات:أوقفت مجموعة فيسبوك شركة تحليل بيانات مقرها بوسطن من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقا للنظر فيما إذا كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الأمريكية وشركة روسية غير ربحية تنتهك خصوصية المستخدمين، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".وتقول شركة "كريمزون هيكساجون" إن منصتها تسمح للزبا

متابعات:

أوقفت مجموعة فيسبوك شركة تحليل بيانات مقرها بوسطن من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقا للنظر فيما إذا كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الأمريكية وشركة روسية غير ربحية تنتهك خصوصية المستخدمين، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتقول شركة “كريمزون هيكساجون” إن منصتها تسمح للزبائن وبعضهم شركات أميركية كبرى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد صورة العلامة التجارية وأداء الحملات.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أشخاص مطّلعين على عمل الشركة إن العقود التي وقعتها “كريمزون هيكساغون” مع الحكومة، والتي تسحب بموجبها الشركة بيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك، لم تحصل على موافقة مسبقة من عملاق التواصل الاجتماعي.

ومنذ 2014 دفعت وكالات حكومية أمريكية لكريمزون هيكساجون أكثر من 800 ألف دولار قيمة 22 عقدا، بحسب ما نقلت “وول ستريت جورنال” عن بيانات المشتريات الحكومية.

وباعت شركة كريمزون هيكساغون منصة التحليلات التي تملكها إلى دول خارجية منها تركيا وروسيا، وعملت في 2014 مع شركة روسية غير ربحية مرتبطة بالحكومة، بحسب ما أفادت الجمعة الصحيفة الأميركية.

ويبدو أن الشركة الأميركية حصلت مرة واحدة على الأقل عن طريق الخطأ على بيانات شخصية من خدمة “إنستغرام”، التي تملكها فيسبوك منذ 2012

وتتعرض فيسبوك وغيرها من المنصات المتوفرة على الانترنت لضغوط من أجل حماية أفضل لمنع استخدامها من أجل نشر الأخبار المضللة أو إثارة الانقسامات، وهو ما تتهم الاستخبارات الأميركية روسيا بالقيام به في الانتخابات الأمريكية في 2016.