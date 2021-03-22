فيسبوك تحظر 1.3 مليار حساب خلال 3 أشهر

حظر موقع فيسبوك 1.3 مليار حساب خلال 3 أشهر فقط ضمن جهود ذاتية لمكافحة المحتوى المضلل والمزيف والضار، وفقا لفوربس.

وأعلن جاي روزن، نائب رئيس فيسبوك للنزاهة في مدونة اليوم إن المنصة تحظر “ملايين الحسابات المزيفة” كل يوم، مشيرا إلى أن 1.3 مليار حساب جرى حذفهم بين أكتوبر وديسمبر 2020.

وقال روزن إن فيسبوك أزال أكثر من 100 شبكة من شبكات الترويج للمحتوى الموجه عبر السلوك المنسق (مجموعات من الصفحات التي تعمل معًا لتضليل الجمهور عمدًا) في السنوات الثلاث الماضية.

وتأتي تلك البيانات من فيسبوك، قبيل جلسة هامة للكونجرس سوم الخميس المقبل للتحقيق في “دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للتطرف والمعلومات المضللة”.

ولطالما انتقد الديمقراطيون فيسبوك بشدة لسماحه بنشر المعلومات المضللة، بينما ينتقد الجمهوريون ما يقولون إنه “رقابة” من قبل فيسبوك.

واتخذ الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس مواقف متشددة ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، زاعمين أن الشركة لم تفعل ما يكفي لمكافحة المعلومات المضللة.

وتقول فيسبوك أن عدد مستخدميها في الربع الرابع من عام 2020، كان يقدر بنحو 2.8 مليار مستخدم نشط شهريًا، بينما الحسابات المزيفة قد تمثل ما نسبته 5%.

ويقول روزين: “على الرغم من كل الجهود التي نبذلها، هناك من يعتقد أن لدينا مصلحة مالية في غض الطرف عن المعلومات المضللة”.

وتابع: “العكس هو الصحيح. لدينا كل الدوافع لإبعاد المعلومات الخاطئة عن تطبيقاتنا وقد اتخذنا العديد من الخطوات للقيام بذلك على حساب نمو المستخدم وتفاعله “.