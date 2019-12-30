فيسبوك تتوقع ارتفاع أرباحها بنحو 42% فى 2020

تتوقع شركة فيسبوك الأمريكية مشغلة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم ارتفاع أرباحها بحوالى %42 فى 2020، بعد أن حققت مكاسب واضحة خلال العام الحالى الذى ينتهى خلال ساعات ، لدرجة أن أسعار أسهمها قفزت بأكثر من %57 منذ بداية يناير الماضى، لتصل القيمة السوقية لها إلى حوالى 591 مليار دولار.

وذكرت وكالة انفستورز بيزنس ديلى لأبحاث الأسواق المالية العالمية، أن أسعار أسهم شركة فيسبوك كانت قد كسبت حوالى %600 منذ يوليو 2013 وحتى نفس الشهر من عام 2018، لكنها هبطت بعد ذلك %44 فى مرحلة تصحيح استمرت خمسة شهور لتعود وتصعد %61 خلال الأربعة شهور التالية لتواصل مكاسبها منذ الربيع الماضى.

ويرجع انتعاش أسعار أسهم شركة فيسبوك إلى ضخامة أعداد المستخدمين لمواقعها ومنها أنستجرام و وواتس آب وماسينجر، والذى تجاوز 2.2 مليار شخص يوميا لتستفيد من هذه القاعدة العريضة من المستخدمين مع بياناتهم الشخصية فى اجتذاب شركات الإعلانات والمنتجات المختلفة التى تحقق لها إيرادات مرتفعة بحوالى %29 هذا العام، لتصل إلى 17.65 مليار دولار.

ويرى دافيد ويهنر، رئيس الشئون المالية بشركة فيسبوك أن إيرادات الربع الجارى ستنمو بأكثر من %5، بعد أن ارتفعت أرباحها خلال الربع المالى بنسبة %20 أوما يعادل 21 سنتا للسهم، ليرتفع عائد السهم إلى 2.12 دولار، وذلك للفصل الخامس على التوالى التى تتفوق فيها أرباحها على توقعات المحللين.

ويعتقد يوسف سكوالى محلل أسواق الأسهم بوكالة صانتراست الأمريكية للأسواق المالية، أن أسعار أسهم شركة فيسبوك سترتفع من 235 حاليا إلى 250 دولاراً للسهم خلال العام المقبل، ونمو أرباحها وإيراداتها بنسبة 25 % على الأقل.

وتخطط شركة فيسبوك لإصدار عملة ديجيتال باسم الليبرا للاستفادة من انتعاش العملات المشفرة الجديدة، مثل البيتكوين واللايتكوين، لكن الرئيس دونالد ترامب وافق على قرار ستيفين منوشين وزير الخزانة وأعضاء الكونجرس على أن الليبرا تثير مخاوف خطيرة بخصوص غسل الأموال وحماية المستهلكين، وزعزعة الاستقرار المالى، وأنها يجب أن تكون مدعومة بودائع بنكية.

ومع ذلك فقد تعرضت شركة فيسبوك لغرامة قدرها 5 مليارات دولار من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، لأنها لم تتمكن من حماية خصوصية المستخدمين مما جعل فيسبوك تضع قيود مشددة جديدة على شركات الإعلانات السياسية تتطلب منها الشفافية وتحديد موقعها ومنصات صورها الفوتوغرافية على إنستجرام، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة المقررة فى نوفمير القادم، وأسست وكالة معترف بها لوصف شركات الإعلانات السياسية الموثقة من هيئات الحكومة الأمريكية.

وحذفت الشركة حوالى 3.2 مليار حساب مزيف فى 6 شهور بين أبريل وسبتمبر من العام الجارى، مع حذف ملايين المنشورات التى تتناول إساءة معاملة الأطفال وحالات الانتحار بزيادة تتجاوز 106 % عن عدد الحسابات المزيفة التى حذفتها خلال نفس الفترة من العام الماضى عندما حذفت 1.55 مليار حساب.

ومن ناحية أخرى انتعشت شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا العام ليرتفع مؤشرها بأكثر من %38، مع ارتفاع أسعار أسهم مايكروسوفت بحوالى %53، وجوجل أكبر محرك بحثى فى العالم بنسبة %30، ونيتفليكس للفيديوهات الأونلاين بنسبة %24، وأمازون للتجارة التجزئة الإلكترونية %19، وحتى شركات التكنولوجيا الصينية حققت مكاسب هذا العام ومنها على بابا بأكثر من %53.

وزاد نمو صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصينية بأكثر من %15.2 خلال العشرة شهور الأولى من العام الجارى، لتتجاوز إيراداتها 5.79 تريليون يوان (أكثر من 823 مليار دولار) وارتفعت أرباحها بحوالى %11.9 إلى 734.2 مليار يوان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.