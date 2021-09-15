«فيسبوك» تتعاون مع الصحة الفلسطينية لزيادة التبرعات بالدم

أعلنت فيسبوك عن شراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية، لإطلاق ميزة التبرع بالدم على فيسبوك، في إطار جهودها الهادفة لتشجيع الناس على المساهمة بالتبرع بالدم، وزيادة حجم التبرعات في مختلف أنحاء فلسطين.

يحتاج شخص ما في كل بضع ثوانٍ إلى نقل الدم لإنقاذ حياتهم. ونتيجة للتغيرات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” في كيفية ومواقع التبرع بالدم، تعاني مختلف بلدان العالم الآن من نقص حاد في التبرع الطوعي بالدم، الأمر الذي جعل ملايين الناس غير قادرين على الحصول على الدم اللازم لبقائهم على قيد الحياة.

ويُعتبر التبرُّع بالدم ركيزة أساسية في الحصول على إمدادات دم آمنة وموثوقة، ولكن الناس غالباً لا يعرفون متى وأين يمكنهم التبرع بالدم.

وفي إطار جهودها الهادفة إلى بناء مجتمعات آمنة وداعمة، تطلق فيسبوك بالشراكة مع وزارة الصحة ميزة جديدة في فلسطين للمساعدة في ربط مراكز التبرع بالدم بالمتبرعين. وستسهم هذه الميزة في تعزيز التبرعات الحيوية بالدم في ظل انخفاض كبير للمخزون في كثير من بنوك الدم نتيجة لتفشي جائحة “كوفيد-19″، ووجود الناس محتجزين في منازلهم.

ستسهل الميزة الجديدة على الأشخاص الإشارة إلى استعدادهم للتبرع بالدم، من خلال السماح لهم بالتسجيل لتلقي إشعارات حول المواقع القريبة منهم للتبرع بالدم.

واعتباراً من 15 سبتمبر، سيتمكن جميع مستخدمي فيسبوك في فلسطين من المرحلة العمرية بين 18 و 65 عاماً من الاشتراك في فيسبوك لتلقي إشعارات حول الفرص القريبة للتبرع بالدم. كما ستتمكن المراكز المعتمدة للتبرع بالدم من وضع منشورات حول احتياجاتها من الدم، لتتم مشاركتها مع الأشخاص المسجلين لتلقي إشعارات التبرع بالدم عبر ميزة التبرع بالدم على فيسبوك.

ومنذ إطلاق ميزة التبرع بالدم على فيسبوك في أكتوبر 2017، سجّل فيها ما يزيد عن 100 مليون شخص في أكثر من 35 دولة، للحصول على إشعارات فيسبوك حول فرص التبرع في بنوك الدم القريبة منهم.

قال أسامة النجار، مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة: “نظرا لأهمية نقل الدم والحفاظ على سلامته كأساس للرعاية الصحية العامة، نسعى إلى تعزيز التوعية المجتمعية بثقافة التبرع بالدم من حين إلى أخر،. حيث نتطلع من خلال إطلاق هذه الحملة إلى نشر مفهوم التبرع الطوعي بالدم وزيادة نسبة التبرع الطوعي بالدم لتوفير مخزون استراتيجي من كافة أنواع الدم ومشتقاته للاستعداد إلى أي طارىء والتغلب على الأزمات.”

وقالت تارا فيشباخ، مديرة السياسة العامة لفيسبوك في المشرق: “في مثل هذا الأوقات الحرجة، نحن فخورون للغاية بالدعم الذي نقدمه لبنوك الدم عبر هذه الشراكة الحيوية في منصتنا التي تهدف إلى المساعدة في توحيد عملية التبرع بالدم وتشجيع الناس على المساهمة. ويعتبر المتبرعون بالدم عنصراً أساسياً في توفير إمدادات آمنة وموثوقة بالدم، إلا أن الناس في كثير من البلدان لا يعرفون كيف ومتى وأين يتبرعون. وستسهم مبادرتنا في تسهيل الأمر عليهم للإشارة إلى استعدادهم للتبرع بالدم، وتلقيهم إشعارات حول المراكز والفرص المتاحة إلى جوارهم للتبرع بالدم”.



يمكن للفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاماً التسجيل على فيسبوك كمتبرعين بالدم، عن طريق الانتقال إلى قسم التبرع بالدم في قسم “حول” ضمن ملفهم الشخصي أو الدخول إلى الرابط: facebook.com/donateblood وسيتمكن الأشخاص من استخدام ميزة التبرع بالدم على فيسبوك للاطلاع على طلبات وفرص التبرع في 11 موقعًا للتبرع بالدم.

