فيسبوك بعد انتهاء العطل: آسفون وشكرا لتحملكم

قالت شركة فيسبوك إنها تطبيقها عاد للعمل معبرة عن آسفة عن العطل المفاجئ الذي حدث، ومقدرة الشكر لأعضائها لتحملهم.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته الشركة عبر حسابها بتويتر.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we’re sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.— Facebook (@Facebook) October 4, 2021