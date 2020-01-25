«فيسبوك»: اختراق هاتف جيف بيزوس ربما تم عبر نظام التشغيل

كليج: لدينا ثقة أن خاصية تشفير واتساب لم يتم اختراقها

قال رئيس الشئون العالمية والاتصالات بشركة فيسبوك ، سير نيك كليج، إن شركة فيسبوك ، المالكة لتطبيق واتساب، تثق تماما أن اختراق هاتف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، لم يحدث من خلال تطبيق واتساب، حسبما أورده موقع i News البريطاني.

وقال كليج فى لقاء مع راديو بى بى سى، إن تطبيق واتساب لديه تشفير نهائي غير قابل للاختراق.

وتابع: “إذا كان هناك أي اختراق فربما تم على نظام تشغيل الهاتف، وليس عبر تطبيق واتساب”.

وأضاف كليج “لدينا ثقة أن خاصية تشفير واتساب لم يتم اختراقها”.

وقال: “إنه نظام مشفر بين طرف مرسل لطرف مستقبل، ما يعني أن المرسل والمستقبل فقط يمكنهما رؤية الرسائل”.

“كما أنه لا يمكن في الحقيقة الوصول إلى الرسائل أثناء نقلها”.

يذكر أن اختراق هاتف رئيس أمازون التنفيذي جيف بيزوس، قد أثار تساؤلات جديدة وكثيرة حول أمان التطبيقات والأجهزة العادية.

يقول خبراء الأمن السيبراني إن الأمر يتطلب تكنولوجيا فائقة وموارداً كبيرة لتنفيذ مثل هذا الاختراق.

وهو ما يجعل استخدام أدوات التطفل على معظم الأشخاص العاديين مضيعة للوقت، بحسب شبكة سى إن إن.

يقول خبير الأمن السيبراني جيمس لويس، إن أسعار السوق لاختراق الهواتف المحمولة قد تتراوح بين 50 ألف دولار و150 ألف دولار.

ولكن، يعتقد لويس أن المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين رفيعى المستوى لديهم سبب وجيه للقلق من أمر كهذا.

يقول لويس إنه “إذا كنت مليونيراً تملك صحيفة، فنعم، سوف يلاحقونك”.

يشار إلى أن واتساب الذى تملكه شركة فيسبوك، قد واجه مشاكل أمنية من قبل.

حيث رفعت واتساب العام الماضي دعوى قضائية ضد شركة NSO Group للتكنولوجيا.

بزعم أن برنامج المراقبة التابع للشركة قد أساء استخدام ميزات واتساب للاتصال عبر الفيديو، للتجسس على الناشطين والصحفيين.

ووصف واتساب الحادثة على أنها أحد أشكال “الهجوم السيبراني”، وتخلص من قدرة البرنامج على مراقبة المستخدمين.