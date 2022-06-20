«فيزيت جايد» تبدأ تسجيل منتج ينافس «بوكينج وإكسبيديا»

قال شهاب أحمد، مؤسس منصة «فيزيت جايد Visit Guide» المتخصصة فى الحجوزات السياحية أونلاين ، إن الأزمة المالية التى يشهدها العالم حاليا تسببت فى انخفاض القوة الشرائية للمستخدم المصرى خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %50 ومن المتوقع وصولها خلال المرحلة المقبلة إلى %90 مقابل %3 للعميل الأجنبى وذلك عقب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، منوها بأن السائح المصرى توجه للسياحة الداخلية كبديل عن الخارجية.

يشار إلى أن تطبيق «فيزيت» يمكن المسافر من معرفة جميع المعلومات عن الرحلات التى يعتزم القيام بها والتواصل مع مرشدين سياحيين ومعرفة التقييمات من مسافرين آخرين قبل الوصول إلى البلد المعنية.

وأوضح «أحمد» لـ«المال» أن متوسط عدد الليالى التى قضاها السياح المصريون والأوروبيون داخل فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال أول 3 شهور من العام الجارى بلغت 4 ليال للمستخدم المصرى مقابل 9 ليال للعميل الأوروبى.

ورأى أن مصر تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الأوروبى وبالأخص مدينتى الأقصر وأسواق ، مشيرا إلى أن توابع الأزمة العالمية ألقت بظلالها الوخيمة أيضا على فئة الفنادق الفاخرة التى تتعامل معها الشركة حيث باتت تعانى تراجع معدلات الإشغال، وأصبحت تجرى أعمال صيانة بشكل سنوى وليست شهريا، بالإضافة إلى استبدال الموظفين ذوى الكفاءة بآخرين أقل خبرة وبراتب أقل.

ونوه عن تعامل المنصة مع 180 ألف فندق وشقة فندقية فى عدة مدن حول العالم منها القاهرة وباريس ولشبونة وشرم الشيخ ، مضيفا أن «فيزيت جايد» اتفقت مع «جوجل» على إظهار نتائجها على محرك البحث العالمى مقابل حصول الأخيرة على عمولة.

على صعيد آخر، أكد أن منصة «فيزيت جايد» حصلت على تمويل جماعي «Crowd Funding» فى صورة منحة من وزارة السياحة البرتغالية بقيمة بلغت 70 ألف دولار تم توظيفها فى زيادة عدد فريق البرمجة، كما تجرى أيضا مفاوضات مع مسرعة الأعمال العالمية «تيك ستارز» للحصول على تمويلات أخري، مبينا أن القيمة السوقية للشركة حاليا تصل إلى 12 مليون دولار.

و تابع قائلا: «أجرت الشركة مباحثات مع حاضنات ومسرعات أعمال مصرية قبل نقل نشاطها إلى البرتغال مثل برنامج »Flat 6 labs» التابع لشركة «سوارى فنشرز» لرأسمال المخاطر و مسرعة الأعمال «فلك» وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة «AUC venture lab» ولكن دون جدوى تذكر.

وأفاد بأن التقييم الحالى للشركة يرجع إلى أن المنصة تم تسجيلها كعلامة تجارية فى إنجلترا، وتعمل “فيزيت جايد” حاليا على تسجيل منتج جديد ينافس منصات السياحة العالمية مثل «بوكينج دوت كوم» و«إكسبيديا».

وأكد أن أفريقيا وأوروبا من الأسواق الواعدة للشركات الناشئة، خاصة أن أوروبا تعتبر من الأسواق الناشئة تقنيا- على حد تعبيره بخلاف السوق الأمريكية التى تشبعت بالكيانات الناشئة.