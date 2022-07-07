فيزيتا وWebEngage يطلقان حملة ترويجية لدعم تفاعل المستخدمين مع المنصة الطبية

أطلقت منصة WebEngage لحلول التسويق في إطار تعاونها مع شركة فيزيتا لطلب الخدمات الطبية أونلاين حملةً ترويجية تعتمد على الإشعارات الإلكترونية والتجارب المصممة بطريقة بسيطة ومُخصّصة بعد التحليل الدقيق لأهداف وإمكانيات Vezeeta، بما في ذلك ضمّ مستخدم جديد وتأكيد حجز الطلبات وحالات الطلب المتكررة.

وركزت الحملة على دعوة المستخدمين للتفاعل مع المنصة بشكلٍ دوري خلال مراحل مختلفة، ففي حال بدأ المستخدم تجربته مع المنصة ولم يكملها يتم إرسال إشعار حول الاستشارات بعد 15 يوماً من تاريخ توقفه عن التفاعل مع التجربة، يليه إشعار آخر بعد 15 يوماً عند عدم الاستجابة.

كما يتم إرسال رسالة تذكيرية خلال 60 يوماً بين كل إشعارين لتشجيع المستخدم على إكمال الرحلة، واقترنت الحملة التنشيطية والموجهة لقائمة ثابتة من المستخدمين بمجموعة من العروض، حيث ساهمت تلك الجهود بزيادة الطلب على الأدوية بنسبة 47% وعزّزت فرص التفاعل المتبادل بين المستخدمين الراغبين بحجز مواعيد والعملاء الآخرين.

كما حققت Vezeeta نقلةً نوعيةً في مجال التفاعل على نحوٍ مخصّص مع المستخدمين، إلى جانب تحسين تجربة المرضى على نحوٍ ملحوظ. و قال محمد الموجي رئيس تطوير المنتجات لدى Vezeeta: “نجحت منصة WebEngage في تحقيق أهداف Vezeetaورؤيتها، إذ تمتلك أفضل الحلول المخصصة لأتمتة استراتيجيات التسويق وتصميم تجارب العملاء، كما تلعب دوراً هاماً في تفعيل مشاركة المستخدمينوالاحتفاظ بالعملاء، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا الموضوع بجميع جوانبه”.

ومن جانبه، صرّح فادي برسوم، مسؤول تطوير التطبيق الخاص بالمرضى لدى Vezeeta: “تُعدّ WebEngage من أكثر المنصات سهولةً للاستخدام، حيث أتاحت لنا إنشاء تجارب مخصصة وممتعة للتواصل مع العملاء باستخدام قنواتٍ وأساليب عديدة، بما فيها رسائل التذكير والإشعارات. واستطعنا بفضل هذا التعاون التفاعل مع المستخدمين باستخدام محتوى مخصص، فضلاً عن تصميم حملاتٍ وفق مؤشرات أداء متنوعة لفهم تأثيرها على مدى تفاعل المستخدم والإيرادات”.

ويتمثّل نجاح Vezeeta الحقيقي في تحقيق النمو القائم على الاحتفاظ بالعملاء والذي يلعب دوراً حاسماً في مستقبل الشركة والقطاع ككل، فضلاً عن الارتفاع في مستويات الطلب على الأدوية من خلال المنصة بنسبة 47% وتزايد فرص التفاعل المتبادل بين المستخدمين الراغبين بحجز مواعيد.

ومن المعروف أن نجاح أي شركة في الحفاظ على عملائها هو نتيجة طبيعية للتجارب المتميزة التي تقدمها، لذلك فإن تركيز المنصات الطبية مثل Vezeeta على تحقيق هذا الهدف يُعدّ أمراً في غاية الأهمية، كما يساهم في معالجة العديد من التحديات التي تواجه برامج المواعيد الطبية، مثل تغيّب المرضى عن الحضور أو تأخرهم.

ومن جهة أخرى، يشكّل نجاح كل من Vezeeta وWebEngage دليلاً على تطور أسواق المنطقة في ابتكار حلول قائمة على الكفاءة والفعالية، ما يؤثّر إيجاباً على ازدهار المنطقة وتطورها الاجتماعي الاقتصادي في العصر الرقمي.

تمثل WebEngage نظاماً تشغيلياً جديداً في مجال الحفاظ على العملاء، يوفر لشركات التسويق حزمة متكاملة من الحلول المتطورة لتخزين بيانات المستخدمين، وتوفير تحليلات قابلة للتطبيق، وتنسيق الحملات متعددة القنوات، بالاستفادة من تحليلات بيانات المستخدمين التي تساعد على تقديم تجربة شخصية مخصصة للعملاء.

وتساعد المنصة العلامات التجارية على تحقيق إيرادات أكبر من العملاء الدائمين المُسجلين، والمستخدمين مجهولي الهوية، عبر عشر قنوات اتصال مختلفة. ولا يقتصر دور WebEngage على عملها كمنصة لأتمتة عمليات التسويق بل تساهم في تفعيل مشاركة المستخدمين لدى آلاف العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم وفي قطاعات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الغذائية ووسائط النشر والإعلام والألعاب والخدمات المصرفية والمالية والتأمين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة الإلكترونية.

وتضم قائمة العملاء الرئيسيين علامات تجارية كبري ، مثل يونيليفر ولوريال وباجاج أوتوويون أكاديمي ومينترا وبلورال سايت وبيبير فراي وجانجلي جيمز وإتش تي ميديا وفيرست كراي ومتاجر اكسترا وجو آي بيبو وغيرها