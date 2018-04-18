فيزيتا وريتش باك قصص نجاح للتسويق الإلكتروني بمصر

سمر السيد:قال الدكتور فينكاتيش شانكار كولمان، أستاذ التسويق ومدير الأبحاث بمركز دراسات تجارة التجزئة بكلية مايس لإدارة الأعمال في جامعة تكساس، أن ارتفاع أعداد المستخدمين خاصة من الشباب للإنترنت والوسائل التكنولوجية الحديثة، علاوةً على المتصفحين لمواقع التواصل الاجتماعى يرفع من فرص النجاح الإيجابية

سمر السيد:

قال الدكتور فينكاتيش شانكار كولمان، أستاذ التسويق ومدير الأبحاث بمركز دراسات تجارة التجزئة بكلية مايس لإدارة الأعمال في جامعة تكساس، أن ارتفاع أعداد المستخدمين خاصة من الشباب للإنترنت والوسائل التكنولوجية الحديثة، علاوةً على المتصفحين لمواقع التواصل الاجتماعى يرفع من فرص النجاح الإيجابية للتسويق الإلكترونى بمصر.

وأوضح كولمان أنه يوجد نحو 37 مليون مصرى يتصفح موقع التواصل “فيس بوك”، ومليونا شخص لديه حساب شخصى على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” و1.1 مليون مستخدم لموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش الندوة التى عقدتها يوم الثلاثاء الماضي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عن التسويق الإلكترونى والابتكار، أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات بمصر متطورة؛ ما عزز من فرص انتشار خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G، إلا أن التحدى الأساسي يكمن فى أن جزءا كبيرا من تلك التكنولوجيا ليست منتشرة فى المناطق الريفية والقرى بعكس المدن والمناطق الحضرية.

وشدد على أهمية دفع الشركات المزيد من الاستثمارات فى مجال التسويق الرقمي “Digital Marketing” فى ظل انتشار أجهزة الهاتف المحمولة التى تساعد على تطوير التعامل فى هذا المجال.

وأضاف أنه من الضرورى على الشركات تقديم الكثير من العروض والترويج لمنتجاتها وخدماتها كوسيلة لاجتذاب المزيد من المستهلكين خاصة فى المناطق الريفية.

ورأى أن المتاجر الإلكترونية تتمتع بإمكانية تصفح الكثير من التطبيقات عن المنتجات وليس التقيد بمنتج معين كما هو التسويق العادى فى المتاجر على أرض الواقع.

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وتابع : يجب أيضاً استثمار المؤسسات فى تطوير البنية الأساسية اللازمة لنقل البضائع من مكان لآخر وتوصيلها للمستهلك النهائى.

أضاف أن التسويق الإلكترونى يعتبر أداة قوية لرواد الأعمال والشركات فى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم نشاطهم خاصةً وأنها تمتاز بنسبة إنتشار عالية وتكلفة منخفضة، لافتاً إلى انتشار استفادة عدد من رواد الأعمال فى مصر من هذا المجال كـ”فيزيتا للحجز الطبي و”ريتش بيك للمخبوزات” على سبيل المثال الذين نجحوا فى الترويج لمنتجاتهم وأفكارهم إلكترونيا.

وتعتبر “فيزيتا” خدمة طبية مجانية للمرضى الراغبين فى البحث عن أطباء فى جميع التخصصات وحجز مواعيد معهم الكترونياً.

وعن مستقبل التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، قال أن أزمة تسريب شركة “فيس بوك” لبعض المعلومات خلال الفترة الماضية لن تؤثر بدرجة كبيرة على نمو الاعتماد علي تلك الوسائل فى التسويق كما أن هناك ضوابط وقواعد يجرى وضعها لحماية سرية البيانات للمستخدمين.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اتهام فيس بوك بوك” بتسريب يانات 87 مليون مستخدم لشركة “كامبريدج أنالتيكا” و قال رئيس الشركة خلال جلسة الاستماع لشهادته أمام الكونجرس الأمريكي أن البيانات التى يتم جمعها عن المستخدمين يشاركونها بأنفسهم على الموقع لذلك إذا كان الشخص يريد التمتع بدرجة أعلى من الخصوصية فإن هناك بعض الأشياء التى يجب عدم مشاركتها على هذا الموقع.

وبرر عدم القدرة على الاستغناء عن موقع التواصل الاجتماعي نظراً لاستفادة الكثيرين ومن بينهم صغار رواد الأعمال الذين جنوا مكاسب كبيرة للوصول للمستهلكين، وبالتالى فإن عدم استخدامهم له سيكبدهم الكثيرمن الخسائر.

وذكر أن مواطنى القارة الأوروبية حساسة فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للحفاظ على سرية بياناتهم، مشيراً إلى أن تسريب المعلومات حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باستتخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة حتى بالنسبة للسياسيين الذين يروجون من خلاله لحملاتهم السياسية وهو على العكس فى أوروبا.

ولفت إلى أن أبرز الشركات التى حققت قصص نجاح فى مسألة التسويق الإلكترونى كان من بينها شركة “كوكاكولا” و هناك الكثير من المشروعات الصغيرة و المتوسطة التى نجحت فى تسويق منتجاتها عبر المنصات الرقمية مضيفاً أنها أصبحت تخصص الآن ميزانيات من أجل تحقيق ذلك .

إلا أنه أشار إلى أن قدرة تلك الشركات على النجاح فى تسويق منتجاتها الكترونيا يعتمد على سرعتها وقدرتها على الوصول لأكثر عدد من مستخدمى الأجهزة الرقمية، خاصةً وأن هناك طفرة فى استخدام تلك الأجهزة حاليا حتى من الأطفال البالغين من العمر سنتين!.

وقال إن التسويق الإلكترونى يؤدى لتنمية حركة التجارة البينية بين الدول ، مشيراً إلى أنه لكى يتم تنمية انتشاره بين مصر والولايات المتحدة فى نقل المنتجات يجب تداول المعلومات حول البضائع التى يمكن تصديرها وتحقق ميزة تنافسية فى أسواق البلدين كالمنتجات الالكترونية والسيارات وغيرها من المنتجات والخدمات التى ليست معروفة للمستهلكين ولذلك من الضروري الإسراع بعملية الربط الالكتروني بينهما.

أشار إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة لديها قنوات تجارية، ويستطيع رواد الأعمال استخدامها للترويج لمنتجاتهم فى السوق الأمريكي.

وأكد أهمية اختيار وسائل الإعلام للمحتوي التى تقدمه ومصداقية الأخبار التى تنشرها وعدم نشر أخبار زائفة حتى لا تؤثر على مصداقيتها لدى القراء وحتى تستطيع اجتذاب قراء جدد علاوة على الاهتمام بوسائل الدعاية المختلفة.

وذكر أن الصحف اليوم بدأت تتجه عالمياً لعمل مطبوعات متخصصة للطفل والمرأة كوسيلة لتقديم قيمة مضافة تجتذب المزيد من القراء وبناء قاعدة استهلاكية.

ويعتبر الدكتور فينكاتيش شانكار كولمان متخصص فى مجالات البيزنس الرقمي واستراتيجية التسويق والابتكار وتجارة التجزئة والتسويق الدولي والتسعير، وقد قد تم الاعتراف به كواحد من أكثر العقول العلمية تأثيراً في العالم من قبل وكالة أنباء “طومسون رويترز” وواحد من بين أفضل 10 علماء فى الابتكار حول العالم.