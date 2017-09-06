فيزيتا تفتتح مكتبا فى لبنان

❐ 80 ألف عملية حجز شهريًا ترتفع لمليون بنهاية العام ❐ إطلاق الخدمة بالمنصورة.. وطرح الأشعة أونلاين سمية كمال تعتزم شركة فيزيتا لطلب الاستشارات الطبية أونلاين افتتاح مكتب لها بالسوق اللبنانية خلال أسبوع من الآن. وقال الدكتور أمير برسوم، الرئيس التنفيذى للشركة، إن فيزيتا افتتحت مؤخرا فرعا بالأردن،

❐ 80 ألف عملية حجز شهريًا ترتفع لمليون بنهاية العام

❐ إطلاق الخدمة بالمنصورة.. وطرح الأشعة أونلاين

سمية كمال

تعتزم شركة فيزيتا لطلب الاستشارات الطبية أونلاين افتتاح مكتب لها بالسوق اللبنانية خلال أسبوع من الآن.

وقال الدكتور أمير برسوم، الرئيس التنفيذى للشركة، إن فيزيتا افتتحت مؤخرا فرعا بالأردن، وتخطط للتوسع فى أسواق الخليج ومنها الإمارات خلال الربع الأول من 2018، إضافة إلى زيادة عدد الأطباء المسجلين عبر منصتها الإلكترونية إلى 10 أطباء فى دول مصر والأردن والإمارات منها 6 آلاف بمصر.

وأوضح برسوم لـ«المال» أن عدد الحجوزات على منصة الشركة يصل إلى 80 ألف حجز شهريا، وتخطط لزيادتها إلى مليون عملية حجز أواخر العام الجارى، بالتعاون مع 3500 دكتور فى مختلف التخصصات، و300 دكتور بالأردن، كاشفا أن فيزيتا بصدد إطلاق برنامج جديد لحجز الاشعة أونلاين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن فيزيتا تبحث تقديم خدماتها بمدينة المنصورة قبل نهاية العام، ليصل بذلك إجمالى عدد المدن المخدومة إلى 4 مدن هى القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتا إلى أنه يتم حاليا تقييم الطبيب من 3 درجات تتعلق الأولى بالمستوى التعليمى، إذ يوجد أطباء يحملون درجات الماجستير، وآخرون درجة الزمالة من جامعات أجنبية، والمرحلة التانية هى تقييم المريض، وتتوقف على قيامه بزيارة الطبيب ليتمكن من وضع تقيمه، سواء من خلال تعليقات أو إعطاء النجوم للدكتور.

ومن المقرر إطلاق المرحلة الثالثة من التقييم خلال الربع الأول من العام المقبل، وتعتمد على قيام فيزيتا بدور المشرف على الأطباء من خلال النزول للعيادات وفحص المكان ومدى التزام الطبيب، وإتاحة نتائج التقييم للمستخدمين عبر موقعها الإلكترونى.

وأردف أن الأطباء لديهم اهتمام بمراجعة تعليقات المرضى، وفى حالة وجود مشكلة يقوم الطبيب بالتواصل مع فيزيتا مباشرة والتعامل مع المستخدم، لافتا إلى أن نسبة العمولة التى تحصل عليها فيزيتا من الأطباء متغيرة، ولكنها تتقاضى نسبة تدور بين 30 و%35 عن أول عملية حجز، ثم تصبح بالمجان، كما يوجد أطباء آخرون يفضلون دفع مبلغ ثابت شهريا بناء على اختيار الطبيب.

يذكر أن «فيزيتا» هى تطبيق وموقع إلكترونى متوافر على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، ويتيح للمستخدم حجز موعد كشف طبى بإحدى العيادات قرب المنطقة السكنية التى يعيش بها واخطاره بالمواعيد.

وتوفر الشركة خدمة الاستشارات الطبيبية فى تخصصات أبرزها المخ والإعصاب، والجلدية والتناسلية، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، والعلاج الطبيعى.

وأسس برسوم «فيزيتا» عام 2013 بعدما ترك عمله كمدير للاستراتيجيات بشركة استرازينيكا للصناعات الدوائية، وجذبت منذ ذلك التاريخ تمويلات بـ6.5مليون دولار وفر صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات «TDF» جزء كبير منها.

وحصلت الشركة فعليا على أول دفعة من التمويلات فى يناير الماضى بـ5 ملايين دولار من 4 صناديق استثمار هى «بيكو كابيتال» الإماراتى، و«فوستوك نيوفينتشرز» السويدى، و«تنمية تكنولوجيا المعلومات TDF» المصرى، و«سيليكون باديا» الأردنى، والمليون المتبقية من مستثمرين آخرين، أعقبها 500 ألف دولار فى مايو من صندوق «إنديفور» للاستثمار فى الشركات الناشئة مقابل الاستحواذ على حصة من أسهمها.