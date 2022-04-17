تفاوض شركة فيزيتا لطلب خدمات الرعاية الصحية أونلاين عددا من المنصات الرقمية لإتاحة حلول الدفع الالكتروني داخل عيادات الأطباء المسجلين على منصتها الإلكترونية فى مصر.

قال شكرى أسمر، رئيس قطاع مقدمى الخدمات بالشركة، إن «فيزيتا» تستهدف تزويد عيادات الأطباء باحدث أنظمة الدفع الالكتروني ضمن خطتها الرامية إلي رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأوضح «أسمر» -على هامش حفل السحور الذى نظمته الشركة الخميس الماضي- أن منصة فيزيتا تقدم خدماتها حاليًا إلى 10 ملايين مريض فى 78 مدينة، تتمثل فى خدمات حجز عيادات الأطباء والصيدليات وطلب الأدوية أونلاين وخدمات التشخيص كالتحليل والأشعة، منوهًا أنها بصدد إطلاق خدمة جديدة هى سحب العينات المعملية داخل المدن الرئيسية، على أن تنطلق من القاهرة كمرحلة أولى.

ولفت إلى أن «فيزيتا» تمكن المرضى من البحث عن مقدمى خدمات الرعاية الصحية واختيارهم وحجز مواعيد معهم بناءً على تقييمات حقيقية من المرضى، والمواعيد المتاحة وموقع العيادة ورسوم الكشف وشركة التأمين الصحى، وذلك عبر شبكة تضم أكثر من 50 ألف طبيب فى 43 تخصصًا، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف مستشفى وعيادة ومركز تحاليل وأشعة.

وقدر «أسمر» حجم التمويلات التى جذبتها الشركة حتى الآن بنحو 74 مليون دولار، عبر 5 جولات تمويلية شارك فيها مؤسسات وصناديق استثمار إقليمية وعالمية، منها شركة سيليكون باديا الأردنية للاستثمار وصندوق فوستوك نيو فنتشرزالسويدى وبيكو كابيتال الإماراتية.

على صعيد آخر، أشار «أسمر» إلى أن فيزيتا تقدم خدمة الصيدليات من خلال ذراع استثمارية تابع لها يسمى «فيزيتا إى كوميرس»، وهى شركة مسجلة فى هيئة الاستثمار، وتتعاون حاليًا مع 10 صيدليات فى محافظتى القاهرة والجيزة.

يشار إلى أن «فيزيتا» تأسست عام 2012، وتعمل حاليًا فى أكثر من دولة منها مصر والسعودية وكينيا والأردن ولبنان.