فيزيتا تستهدف التوسع بأسواق إفريقية وعربية في 2018

منى عبدالباريتستهدف شركة فيزيتا، إحدى، منصات الرعاية الصحية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتم التوسع العام المقبل في حجم أعمالها بأسواق شمال إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية .وقالت شركة فيزيتا، في بيان إنها نجحت خلال عام 2017 في مساعدة مليون مريض على إيجاد وحجز

منى عبدالباري

تستهدف شركة فيزيتا، إحدى، منصات الرعاية الصحية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتم التوسع العام المقبل في حجم أعمالها بأسواق شمال إفريقيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية .

وقالت شركة فيزيتا، في بيان إنها نجحت خلال عام 2017 في مساعدة مليون مريض على إيجاد وحجز المواعيد من إجمالي 33 مليون زيارة طبية تتم كل عام في مصر.

وأوضحت أن هذا العدد من المواعيد التي تم حجزها من خلال فيزيتا بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بعدد المواعيد لعام 2016.

وكشفت الشركة عن حصولها على المركز الخامس بين الشركات الأوائل في قائمة أفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي لعام 2017، وذلك بالتقرير الذي أعدته Forbes ME.والذي يضم الشركات التي تتبنى الأفكار الأكثر ابتكارًا في نموذج أعمالها.

وجاء بالمراكز الأربعة الأولى شركة Fetchr الإمارات، وشركة Anghami لبنان، وشركة HolidayMe إلإمارات، وشركةPayTabs المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على الفوز قال دكتور أمير برسوم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيزيتا :”إن تكريم الشركة من قبل فوربس الشرق الأوسط لتأتي ضمن أفضل خمس شركات ناشئة في المنطقة بمثابة شهادة على القيمة المضافة والقوة التي تتمتع بها أعمالها”

يشار إلى أن فيزيتا التي تم إطلاقها في مصر عام 2012 تلقت تمويل بقيمة 11 مليون دولار أمريكي من مستثمرين متنوعين، و تضم الشركة 165 موظف في فروعها بكل من مصر والأردن ولبنان.