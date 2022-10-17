«فيزيتا» تستهدف الاستحواذ على شركتين فى «الحلول الطبية»

تستهدف شركة «فيزيتا» لطلب الخدمات الطبية أونلاين الاستحواذ على كيانين يعملان فى نشاط الحلول التكنولوجية الصحية بمصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة تسعى من خلالها لاقتحام أسواق جديدة وزيادة عدد مستخدمى منصتها الإلكترونية.

وقال مصدر مسئول فى الشركة إنها تمكنت خلال السنوات الماضية من جمع تمويلات تقترب من 90 مليون دولار شارك فيها مؤسسات وصناديق استثمار إقليمية وعالمية منها شركة «سيليكون باديا» الأردنية للاستثمار و«فوستوك نيو فنتشرز»السويدى و«بيكو كابيتال» الإماراتية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقتين قريبا بعد توقيع الاتفاقات النهائية.

وأوضح المصدر لـ “المال» أن خدمات الشركة متوافرة حاليا فى 80 مدينة بـ 6 دول، لافتا إلى أن منصتها تتلقى 7 ملايين معاملة سنويا وتضم نحو 50 ألف طبيب فى مختلف التخصصات.

كانت «فيزيتا» قد أعلنت منذ أيام عن إتمامها جولة تمويلية جديدة بقيادة شركتى «جلف كابيتال» الإماراتية و« فوستوك نيو فنتشرز» السويدية تهدف من خلالها لدعم خطط النمو المرتقبة من خلال تنفيذ صفقات اندمجات واستحواذات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتيح المنصة التى بدأت عملها عام 2015 خدمات حجز عيادات الأطباء والصيدليات وطلب الأدوية أونلاين و سحب عينات التحاليل من المنزل خلال ساعتين إذ تمكن المرضى من البحث عن مقدمى خدمات الرعاية الصحية وحجز مواعيد معهم بناء على تقييمات حقيقية منهم والمواعيد المتاحة وموقع العيادة ورسوم الكشف وشركة التأمين الصحى. وبحسب أمير برسوم ، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة – فى تصريحات سابقة – تحولت «فيزيتا» إلى مقدم خدمات رعاية صحية متكاملة متمثلة فى الصيدلية والعيادات المدارة رقميا الأمر الذى ساعدها على التحول للربحية بدعم من شركائها وهيكل مساهميها.