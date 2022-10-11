«فيزيتا» تحقق الربحية وتغلق جولة تمويلية جديدة للنمو والتوسع

أعلنت فيزيتا، منصة التكنولوجيا الصحية، عن إتمام دورة جديدة من التمويل من شأنها دعم خطط نموها من خلال صفقات الدمج والاستحواذ التي بدأت فيزيتا العمل عليها في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا بقيادة شركاء ومستثمرين يدعمون فيزيتا منذ وقت طويل وهما شركة “جلف كابيتال الإماراتية التي يقع مقرها في أبوظبي وشركة “فوستوك نيو فنتشرز” VNV Global السويدية. فمع بلوغها الربحية، تستعد فيزيتا الآن للتوسع تجاه خدمات جديدة والبحث عن فرص استحواذ في جميع أنحاء المنطقة لتمكين قاعدة أكبرمن المرضى بحلول متطورة للرعاية الصحية.

وقد صرح ألفارو أبيلا، المدير العام لقطاع الملكية الخاصة في “جلف كابيتال: “منذ بداية علاقتنا مع فيزيتا، كانت لدينا رؤية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة الرعاية الصحية في منطقتنا وتسهيل الوصول إليها من خلال الابتكار في مجال التكنولوجيا الصحية. نحن فخورون جدا بالتقدم الذي حققه المؤسس والرئيس التنفيذي أمير برسوم وفريق فيزيتا ببلوغهم الربحية في عام ٢٠٢٢ واستمرارهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية. من خلال خدمتها لعشرة ملايين مريض في ٨٠ مدينة، تحتل فيزيتا اليوم مكانة راسخة كأكبر منصة للتكنولوجيا الصحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتبقى مصر سوقاً هاماً بالنسبة لنا حيث افتتحنا مؤخراً مكاتبنا الإقليمية في القاهرة بهدف الاستمرار في دعم قصص النمو الناجحة كما هو الحال مع ’فيزيتا‘.”



عمدت “فيزيتا” طوال العقد الماضي على تطوير منصتها بشكل مستمر لتستبق دائماً الاحتياجات المتغيرة للمرضى الذين تخدمهم. فبعد انطلاقتها الأولى كحل لحجز مواعيد الاستشارات الطبية، ومن خلال تنويع أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، باتت “فيزيتا” اليوم نقطة رعاية شاملة تضم جميع خدمات العيادات الخارجية، لتهدي المرضى وساحة الرعاية الصحية ككل خدمات ذات جودة عالية.



قال أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيزيتا: “لقد استغرق الأمر سبع سنوات لتكتسب فيزيتا ثقة خمسة ملايين مريض، عندما كانت منصة لحجز استشارات الأطباء، بينما حققت منصتنا اليوم نفس الإنجاز في أقل من عامين وذلك عندما تحولت الى مقدم للرعاية الصحية متمثلا في خدمة الصيدلية والعيادات المدارة رقميا. ان هذا الأداء الممتاز هو نتيجة حتمية لجهود جميع العاملين في فيزيتا وشركائنا من الأطباء والعيادات والصيدليات والمعامل والمساهمين والمستثمرين والذين بدونهم لما كان من الممكن تحقيق مثل هذا الإنجاز.” وأضاف: “اليوم، انا ممتن جدا لشركة ’جلف كابيتال‘ وVNV Global لدعمهما واستثماراتهما التي تتيح لنا بدء رحلة تجاه آفاق جديدة من النمو ونطاق أوسع لابتكاراتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا.”



قال بيورن فون سيفرس، مدير الاستثمار في VNV Global: “لقد شهدنا تقدم فيزيتا على مر السنين لتصبح رائدة في الأسواق من خلال تقديمها للخدمات الأفضل من نوعها وتبنيها لنموذج عمل مميز، بالاضافة الى القيمة العالية التي تقدمها لمرضاها وشركائها. مع ظهور الرقمنة في جميع جوانب قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حان لفيزيتا الآن أن تتوسع سريعا بحلولها المبتكرة وتعالج التحديات اليومية التي يواجهها الملايين.”

وأضاف: “نحن متحمسون للشراكة مع فريق فيزيتا المتميز لدعم المرحلة المقبلة من رحلته تجاه رسم مستقبل الرعاية الصحية.”

للتكيّف مع التغيرات التي أحدثها الوباء في ساحة الرعاية الصحية، قدمت فيزيتا العديد من الخدمات الجديدة التي ساهمت في دفع عجلة النمو وتحقيق الربحية والتي تشمل ما يلي:



· يعد نظام الباقات الجديد للأطباء أولى خطوات فيزيتا تجاه نظام البرمجيات كخدمات أو Software as a Service SaaS وهو نظام قائم على الاشتراك الشهري ويقدم العديد من مزايا الرعاية الصحية الرقمية لأكثر من٣٥٠٠٠ طبيب. وتقدم هذه الباقات أسعارًا محسنة لحلول متطورة من شأنها تسهيل رقمنة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها.

· قامت خدمة الصيدلية الرقمية من فيزيتا بتحسين تجربة المستهلكين في مصر عن طريق تقديم خدمة التوصيل للمنازل في المدن الرئيسية في غضون ٦٠ دقيقة. هذا وشهدت هذه الخدمة نموا في طلبات الأدوية في أنحاء القاهرة والجيزة والإسكندرية قدره خمسة أضعاف وتقدم الآن حل الروشتة الإلكترونية وتتبع الموقع الجغرافي.

· تقوم فيزيتا بخلق شكل حديث لتجربة زيارة عيادة الطبيب من خلال تقديم حلولها التكنولوجية المتطورة لإدارة العيادات والتي يتم تجربتها حاليا في ٢٠ موقعا في مصر. وتقدم المنصة بالفعل تحسينا في الكفاءات وزيادة في الإنتاجية لشركائها من الأطباء والعيادات.

· قامت خدمة جمع عينات التحاليل من المنزل خلال ساعتين بتوسيع نطاق حلول فيزيتا المتطورة في القاهرة والجيزة وقدمت للمرضى رعاية صحية ذات طابع سريع وسلس.

ستسمح ربحية فيزيتا المتزايدة والدورة الأخيرة من التمويل بالإسراع بطرح خدماتها المستقبلية واستهداف مجالات جديدة للنمو، بما في ذلك التوسع من خلال صفقات الدمج والاستحواذ في جميع انحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، ليكون هذا التطور بمثابة تأكيد على التزام فيزيتا بتمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بأفضل حلول التقنيات الصحية وإحداث تحول إيجابي في قطاع الرعاية الصحية.