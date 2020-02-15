«فيزيتا» تبدأ نشاط توصيل الأدوية ديلفري فى التجمع الخامس

بدأت منصة الحجوازات الطبيبة أونلاين “فيزيتا” تفعيل نشاط توصيل الأدوية لمنازل العملاء ضمن خططها التوسعية للانتشار على مستوى الجمهورية.

قالت مصادر مطلعة وثيقة الصلة من الشركة، لـ”المال”، إن الخدمة متاحة فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كمرحلة أولى، ومن المقرر إتاحتها في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر بعد ذلك، وفتحت الشركة باب التقديم للطيارين.

وأوضحت المصادر أن مدة شيفت الخدمة تصل إلى 8 ساعات على مدار اليوم فى ثلاث مواعيد صباحي تبدأ من الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساء، ومسائي من الرابعة مساء إلى الثانية عشرة منتصف الليل، وآخر من الثانية عشرة صباحًا إلى الثامنة صباح اليوم التالي.

وأكدت أن الطيار سيحصل إلى نسبة عمولة من الأوردر، وتتم زيادتها إلى 20 جنيهًا فى حال الخروج من المنطقة الجغرافية التابع لها، ومن المقرر أن تعقد الشركة أول محاضرة لشرح الخدمة غدًا الأحد 16 فبراير الحالي.

واشترطت ضرورة توافر صورة البطاقة ورخصة قيادة الدراجة البخارية.

حصلت شركة “فيزيتا” لتقديم خدمات حجز الأطباء أونلاين، على تمويلات جديدة بلغت 40 مليون دولار، في رابع جولة تمويلية للشركة التي تعمل في حجز مواعيد الأطباء وتنظيم إدارة العيادات الطبية.

وقالت “فيزيتا”، في بيان صحفي مؤخرًا، إن صندوق “جلف كابيتال” قاد الجولة التمويلية الأخيرة، وبدعم قوي من صندوق STV، وهو صندوق رأس المال المخاطر التابعة لشركة الاتصالات السعودية STV، والذي أصبح مساهمًا بالشركة منذ ثالث جولة تمويلية أجرتها الشركة في سبتمبر 2018.