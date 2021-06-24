«فيزا»: 5% فقط من المصريين يستخدمون قنوات الدفع الإلكترونية

كشف أحمد جابر المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا، أن 5% فقط من المصريين يستخدمون قنوات الدفع الإلكترونية في معاملاتهم.

وقال في حوار مع حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” خلال برنامج «CEO Level» والذي يبث اليوم الخميس في تمام السابعة مساًء عبر قناة «المال تي في» بموقع يوتيوب ومنصات التواصل الإجتماعي: “الوضع في مصر أن 95% من العملاء يقومون بإجراء تعاملاتهم عن طريق الكاش بالرغم من امتلاكهم بطاقات دفع و5% فقط يستخدمون قنوات الدفع الإلكترونية”.

وأضاف أن انخفاض أعداد العملاء الذين يستخدمون قنوات الدفع الإلكترونية، يسمح لفيزا والشركات المنافسة في السوق بالتحرك في مساحة 95% وهي الكاش، ما يخلق ذلك منافسة.

وذكر أن تداول الكاش يعد المنافس الأكبر للشركات العاملة في حلول الدفع الإلكترونية، قائلًا: “أكبر منافس لنا الكاش.. والكاش ضعيف حيث أنه ليس له راعي معين.. ويمكن أن نتخطاه”.

وأوضح أحمد جابر أن الحصة السوقية لشركة فيزا في السوق المحلية تمثل النصف تقريبًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تمثيلا جيدا لشركته.

وتابع: “تمثيل فيزا في مصر صلب وقوي جدا.. وذلك بخلاف النمو الكبير الذي يشجع على استثمارات أكبر في مصر”.

أحمد جابر: 72% من الشركات الصغيرة في مصر لديها نظرة إيجابية بشأن نمو أعمالها في 2022

وأشار أحمد جابر إلى دراسة أجرتها شركة فيزا حول تعافي الشركات الصغيرة في السوق المصرية، والتي أظهرت أن 72% من أصحاب تلك المشروعات لديهم نظرة إيجابية ومتفائلة بشأن نمو أعمالهم خلال العام المقبل.

وذكر أن الدراسة أظهرت أن 9 من بين كل 10 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قالوا إن هناك تطور كبير في المدفوعات الرقمية، خاصة المعاملات اللاتلامسية .