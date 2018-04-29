فيزا: 253 مليار دولار حجم إنفاق المصريين سنويًا‎

محمود جمال وسمية كمالقدر طارق محفوظ، مدير عام شركة "فيزا مصر" لحلول المدفوعات، حجم الإنفاق السنوي للمصريين بقيمة 253 مليار دولار، تمثل المدفوعات الالكترونية منها نسبة لا تتجاوز الـ 2%.جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، تحت عنوان: "مستقبل المدفوعات

محمود جمال وسمية كمال

قدر طارق محفوظ، مدير عام شركة “فيزا مصر” لحلول المدفوعات، حجم الإنفاق السنوي للمصريين بقيمة 253 مليار دولار، تمثل المدفوعات الالكترونية منها نسبة لا تتجاوز الـ 2%.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، تحت عنوان: “مستقبل المدفوعات الرقمية ودورها في تطوير ورقمنة منظومة التجارة والشمول المالي”.

وأرجع محفوظ السبب وراء ذلك إلى قلة عدد العملاء الذين يستخدمون وسائل الدفع الالكتروني في مصر، وغياب الثقة في المعاملات الالكترونية، لذلك طورت فيزا حل تكنولوجي يعرف بـ qr code عبر المحمول.