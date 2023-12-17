فيزا وبنك الإسكندرية يوقعان اتفاقية شراكة لمدة 5 سنوات

وقعت شركة Visa الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وبنك الإسكندرية – أحد بنوك مجموعة انتيسا سان بولو – اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات. تهدف هذه الشراكة إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية من خلال تقديم منتجات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء. تم الاعلان رسميا عن الاتفاقية بحضور ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا بمصر، والسيد طارق صلاح، رئيس قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية، الى جانب عدد من المسؤولين من بنك الإسكندرية وفيزا.

و قالت ملاك البابا: “متحمسون للغاية لتوسع شراكتنا مع بنك الإسكندرية، والتي سنواصل من خلالها تقديم المزيد من أحدث وسائل الدفع الرقمية المبتكرة والآمنة لحاملي بطاقات البنك ودعم أجندة المدفوعات الرقمية للبنك المركزي المصري. إن سهولة وسرعة وأمان إجراء المعاملات الرقمية هو ما يتوقعه المصريون بشكل متزايد، والقيمة التي تجلبها المدفوعات الرقمية هي ما يحافظ على نمو الاقتصاد الرقمي. يعد تجديد هذه الشراكة شهادة ثقة من بنك الإسكندرية في منتجات وخدمات Visa المبتكرة، ونحن نتطلع إلى مساعدتهم في تقديم المزيد من فوائد الاقتصاد الرقمي للمزيد من حاملي البطاقات المصريين”.

من جانبه صرح طارق صلاح، رئيس قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية: “إن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع فيزا هو تجديد لثقة البنك في القيمة التي تجلبها هذه الشراكة لعملائه. حيث يلتزم بنك الاسكندرية بتقديم منتجات وخدمات إلكترونية جديدة ومتطورة تعزز قيمة النقود الإلكترونية، معتمداً على خبرة فيزا العالمية في تقديم حلول دفع آمنة وسلسة ومجزية ، من خلال مجموعة متنوعة من بطاقات الدفع المقبولة محليًا ودوليًا والتي سيتمكن حاملي البطاقات من خلالها بالتمتع بأعلى الامتيازات ومعايير الجودة، بما يتوافق مع تطلعات واحتياجات مختلف شرائح العملاء.

وبالإضافة إلى تجديد الشراكة، تمتد الاتفاقية لتشمل شراكة حصرية في مجال بطاقات الخصم المباشر، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة مثل بطاقات الخصم المباشر المميزة، وبطاقة الخصم المباشر Visa Signature للعملاء المميزين، وبطاقة الخصم المباشر Visa Infinite، والتي تستهدف شريحة عملاء برايفت. ستوفر المنتجات الجديدة لمستخدميها امتيازات فريدة مثل خدمة الكونسيرج وحماية المشترين والضمان الممتد والمساعدة الطبية والمساعدة في السفر ونظام GCAS (خدمات مساعدة العملاء العالمية من Visa