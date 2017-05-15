فيزا والغرف التجارية تطلقان أسبوع أمن البطاقات في مصر

هبة حامدأطلقت شركة "فيزا" لتكنولوجيا المدفوعات، بالتعاون مع "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، اليوم، النسخة الأولى من فعالية "أسبوع أمن البطاقات في مصر". وتدور الفعالية حول التسوق الآمن عبر الإنترنت، وكيفية حماية العملاء من عمليات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات وإثراء نمو قطاع التجارة

هبة حامد

أطلقت شركة “فيزا” لتكنولوجيا المدفوعات، بالتعاون مع “الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية”، اليوم، النسخة الأولى من فعالية “أسبوع أمن البطاقات في مصر”.





وتدور الفعالية حول التسوق الآمن عبر الإنترنت، وكيفية حماية العملاء من عمليات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات وإثراء نمو قطاع التجارة الإلكترونية بمصر.

يقول أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية”، إن النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر يوفر العديد من الفرص الجديدة للمتاجر بمختلف مستوياتها ومجالاتها، وإنه من الضروري التصدي بصورة استباقية لجميع المشاكل والمخاوف التي تواجه العملاء بشأن هذا القطاع الاقتصادي الناشئ.

من جانبه يقول خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن نمو قطاع التجارة الإلكترونية في مصر حافز أساسي لتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والاندماج المالي، وإن السعي لتطوير هذه السوق يجب أن يترافق مع تشجيع العملاء على اتباع عادات مسئولة عند التسوق عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تعريف الكثير من المتسوقين الدائمين عبر الإنترنت بمجموعة من تدابير الحماية الذاتية الفعّالة والبسيطة في آن معًا، والتي تتيح لهم التمتع بتجربة بسيطة وآمنة في الدفع الرقمي، حسب قوله.