فيزا والبنك التجاري الدولي يطلقان مسابقة "She's Next" العالمية للمنح في مصر

تواجه الشركات التي تقودها النساء في مصر عددًا من التحديات فيما يتعلق بالتمويل والرقمنة وطلب المشورة، وذلك وفقًا لدراسة استقصائية لرائدات الأعمال أجرتها شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية.

تأتي الدراسة عقب سعي فيزا لتمكين رائدات الأعمال محليًا عن طريق إطلاق البرنامج العالمي للمنح ” She’s Next” – “هي التالية” في مصر للمرة الثالثة، بالشراكة مع البنك التجاري الدولي في مصر (CIB).

مبادرة “She’s Next”، المُقدمة من شركة Visa، هي برنامج عالمي يهدف لتقديم الدعم للشركات الصغيرة المملوكة من قبل النساء عبر توفير التمويل والتدريب والتوجيه اللازم لهن. يُتاح لرائدات الأعمال من جميع المجالات والقطاعات في مصر التقدم للاشتراك في برنامج “She’s Next” حتى 26 أكتوبر الجاري، ليحظين بفرصة أن يكن إحدى الفائزات الثلاث بمنحة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لكل منهن. وبالإضافة إلى الجائزة النقدية، ستحصل الخمس المتأهلات للتصفيات النهائية على برنامج توجيه مدته عام واحد، وستحصل أفضل عشرين متقدمة على برنامج لتنمية القدرات مدته عام واحد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

تحظى مبادرة “She’s Next” بأهمية كبيرة في مصر، حيث تواجه رائدات الأعمال تحديًا في إيجاد نظام دعم ونموذج يُحتذى به/موجه لمساعدتهن على تطوير أعمالهن.

وعلقت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا – مصر: “نفخر بإطلاق برنامجنا العالمي الناجح “She’s Next” في مصر، بالشراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB)، حيث تواجه رائدات الأعمال تحديات خاصة مثل الفرص المحدودة للحصول على رأس المال ونقص التوجيه والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالقوالب النمطية للجنسين حيث يُعتبرن أقل قدرة على التعامل مع المواقف المليئة بالضغوط. ويعد التغلب على هذه التحديات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية القوية أمرًا بالغ الأهمية لرائدات الأعمال من أجل تحقيق الازدهار وتوسيع نطاق أعمالهن. تسلط مباردة “She’s Next” الضوء على هذا التحول الرقمي المُلح، وتحتضن إمكانات رائدات الأعمال، وتمكنهن من النجاح عبر تقديم الدعم وتعزيز الابتكار”.

وقال هاني الديب، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك CIB: “نتعاون مع فيزا في تقديم مبادرة “She’s Next” التي تطلق العنان لإمكانات رائدات الأعمال، والتي تدعم بالفعل النساء الطموحات وذوات الكفاءة من أجل تحقيق أهدافهن. ونفخر للغاية بهذه المبادرة التي تتماشى مع استراتيجية بنك CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رائدات الأعمال الموهوبات من تطوير أعمالهن وخلق فرص جديدة في مجتمعنا من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية المُصممة حسب احتياجات الأعمال”.

كشفت الدراسة الاستقصائية لرائدات الأعمال في مصر عن الجوانب الرئيسية لرحلتهن في ريادة الأعمال، وحددت الموضوعات التي من شأنها دفع التمكين. وتتمثل هذه الموضوعات فيما يلي:

بيئة عمل مليئة بالتحديات

تحرص النساء في مصر على بدء أعمالهن التجارية الخاصة، مشيرات إلى أن استغلال وقتهن على أفضل نحو (31٪) وتحقيق الاستقلال المادي (30٪) يمثلان أبرز الدوافع لديهن. ومع ذلك، ذكرت رائدات الأعمال أن التمويل يمثل تحديًا كبيرًا خلال إدارة أعمالهن. ووجدت الدراسة التي أجرتها شركة فيزا أن 77٪ من النساء يعتمدن على مدخراتهن الشخصية لتمويل أعمالهن، بينما تعتمد 45٪ من المشاركات في الاستطلاع على الأصدقاء والعائلة.

الحصول على مشورة زملائهن من رواد الأعمال

تحرص رائدات الأعمال في مصر على التعلم من أقرانهن، وفقًا للدراسة التي أجرتها فيزا. وذكر ما يقرب من 99٪ من المشاركات أنهن بحاجة إلى المشورة، حيث ترغب العديد من رائدات الأعمال في الحصول على مساعدة محددة للتغلب على المشكلات التي تواجههن خلال إدارة أعمالهن (50٪)، وتطوير المبيعات عبر الإنترنت (47٪)، وبناء فريق من الموظفين (33٪).

كما كشفت الدراسة أن سيدات الأعمال متحمسات لزيادة المبيعات عبر الإنترنت، حيث ترغب 95٪ من النساء في الحصول على تدريب خاص بمجال المدفوعات. يلتمس قسم من النساء (44٪) المشورة بشأن طرق الدفع المقبولة من جانب العملاء، بينما تضمنت الموضوعات الأكثر شيوعًا لورش العمل تطوير الأعمال من خلال التسويق الرقمي (29٪)، وإلهام النساء ليتمتعن بالثقة (27٪)، وتعزيز الأعمال التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (27٪).

الرقمنة، فرصة للنمو

تعد مبادرة “She’s Next” جزءًا من جهود شركة فيزا لدعم رقمنة الشركات المملوكة للنساء، وتشتمل على إطلاق أول مؤشر رقمنة من فيزا للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء. يصنف المؤشر الشركات بناءً على 5 مؤشرات: التواجد عبر الإنترنت، والمدفوعات الرقمية، وأمن الدفع، وإشراك العملاء، والحفاظ على العملاء.

وفي ظل سوق يهيمن عليه النقد تاريخيًا، وجدت الدراسة أن 7 من كل 10 رائدات أعمال يعتبرن أنفسهن بارعات في مجال التحول الرقمي، حيث وضعت 97٪ من المشاركات خططًا لرقمنة أعمالهن مع التركيز على الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمى والتسويق الرقمي وأدوات التحليل التي تساعد على توليد الأفكار وتدريب القادة وتنفيذ البرمجيات. كما أظهرت الدراسة أن رائدات الأعمال يرغبن في الاستفادة من الرقمنة للانتقال إلى الأعمال التجارية غير النقدية، حيث وجد أكثر من ثلث المشاركات (35٪) صعوبة في تأمين التمويل اللازم للتحول الرقمي.

تستخدم 76٪ من رائدات الأعمال طرق الدفع النقدية وغير النقدية على حد سواء، مع إعطاء المدفوعات الرقمية الأولوية على النقد في منصات البيع الإلكترونية والقنوات التقليدية الأخرى، آخذات في الاعتبار أخطار التهديدات الإلكترونية.

منذ عام 2020، استثمرت فيزا حوالي 3 ملايين دولار في أكثر من 250 منحة وتدريب لمالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج المنح “She’s Next” على مستوى العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والهند وأيرلندا وأوكرانيا وكازاخستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب.

لمعرفة المزيد والتقدم بطلب للمشاركة في برنامج فيزا للمنح She ‘s Next، يجب على المتقدمات تقديم نموذج طلب قصير يتضمن تفاصيل عن أعمالهن ووجودهن الرقمي.