فيزا: هبوط إنفاق البريطانيين فى أطول موجة منذ 4 سنوات

خالد بدر الدين: أعلنت شركة فيزا الأمريكية للبطاقات الائتمانية اليوم الإثنين، أن إنفاق المستهلكين البريطانيين هبط خلال شهر يوليو لينخفض للشهر الثالث على التوالي، ليسجل أطول موجة هبوط منذ أكثر من أربع سنوات في مؤشر آخر على امتداد تأثير التصويت على قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على ال

خالد بدر الدين:

أعلنت شركة فيزا الأمريكية للبطاقات الائتمانية اليوم الإثنين، أن إنفاق المستهلكين البريطانيين هبط خلال شهر يوليو لينخفض للشهر الثالث على التوالي، ليسجل أطول موجة هبوط منذ أكثر من أربع سنوات في مؤشر

آخر على امتداد تأثير التصويت على قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العائلات والأفراد.

وذكرت وكالة رويترز أن الإنفاق الاستهلاكي الكلي الذى يمثل المحرك الأساسى للاقتصاد البريطاني انخفض بعد استبعاد التضخم بحوالى 0.8% مع ثبات الأسعار في الشهر الماضي مقارنة مع يوليو 2016.

وزاد معدل الهبوط فى يوليو الماضى، عن نظيره في يونيو والبالغ 0.2% بعد أن تراجع أيضا في مايو من هذا العام ليمثل أطول موجة هبوط منذ فبراير 2013 عندما كان الاقتصاد لا يزال هشا ويكافح للانتعاش من الأزمة المالية العالمية.

وقال كيفن جنكينز المدير العام لفيزا في المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا، إن هبوط إنفاق المستهلكين يؤكد أن ارتفاع الأسعار وثبات نمو الأجور يضغط علي جيوب المستهلكين لدرجة أن بنك إنجلترا خفض الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الجاري والمقبل بما يرجع جزئيا إلى زيادة الأجور بمعدل أبطأ من التوقعات وتوقعات أضعف لإنفاق المستهلكين مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.

ومن ناحية أخرى أعلن بنك هاليفاكس للقروض العقارية اليوم الإثنين إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في يوليو الماضى، بأبطأ معدل منذ أكثر من 4 أعوام مع تأثر المستهلكين بارتفاع معدل التضخم بمعدل أسرع من الأجور.

وارتفع متوسط أسعار المنازل خلال هذه الفترة 2.1% عنه قبل عام مقارنة مع زيادة 2.6% في يونيو وانخفاضا من معدل نمو تجاوز 8 % في يوليو من العام الماضي بينما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 2 %.

وارتفعت أسعار المنازل في شهر يوليو وحده 0.4% لتتعافى جزئيا من هبوط شهري نسبته 0.9% في يونيو هذا العام وهي نسبة أعلى قليلا من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار لنمو بنسبة 0.2%.

ونزلت الأسعار 0.2% في الفترة بين مايو ويوليو مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة وهو رابع هبوط فصلي على التوالي بما يمثل أطول موجة نزول من نوعها منذ نوفمبر 2012 كما تباطأت سوق الإسكان البريطانية كثيرا منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016 عندما كانت الأسعار تزيد بحوالى 10% سنويا.

