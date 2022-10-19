«فيزا»: حجم المدفوعات الرقمية تضاعف 3 مرات في أفريقيا والشرق الأوسط

قالت ليلى سرحان مدير عام شركة فيزا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، إن حجم المدفوعات الرقمية تضاعف 3 مرات في المنطقة، خاصة بعد أزمة كوفيد 19.

وأضافت سرحان خلال مؤتمر “the future of money” من مركز الابتكار في فيزا دبي أن شركة فيزا تعمل في نحو 200 دولة حول العالم.

وأوضحت أن عدد البطاقات التي أصدرتها الشركة بلغت نحو 3.9 مليار بطاقة بحجم معاملات بلغت 14 تريليون دولار بعدد عمليات بلغت 255.4 مليار معاملة.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل حاليا مع نحو 14.900 مؤسسة مالية وأكثر من 80 مليون موقع للتجار حول العالم.