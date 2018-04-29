فيزا: ثلث التجار بالدول النامية غير قادرين على الانضمام للشمول المالى

محمود جمال وسمية كمالكشف طارق محفوظ مدير عام شركه فيزا مصر لحلول المدفوعات الالكترونية، إن أهمية مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمى للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات تتمشى مع خطط الدولة نحو الاقتصاد الرقمى وتحقيق الشمول المالى. وأوضح أن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن ثلث عدد التجار فى الدول النامي

محمود جمال وسمية كمال

كشف طارق محفوظ مدير عام شركه فيزا مصر لحلول المدفوعات الالكترونية، إن أهمية مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمى للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات تتمشى مع خطط الدولة نحو الاقتصاد الرقمى وتحقيق الشمول المالى.



وأوضح أن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن ثلث عدد التجار فى الدول النامية غير قادرين على الانضمام لمنظومة الشمول المالى.

واضاف أن فيزا تبذل جهودا لدفع الشمول المالى بطرق محتلفة منها توسيع الشرئح المالية المحتلفة، وتطوير عمليات الدفع لتكون عبر المحمول والتى أطلقتها بمصر بالتعاون مع البنك الأهلى، و qnb ،كما تعتمد أيضا على تطبيق رموز عالمية للدفع عبر شبكات الإنترنت، والهاتف المحمول.