فيزا تمنح جائزة بقيمة 50 ألف دولار للشركة الناشئة «Cayesh»

منحت شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، جائزة قدرها 50 ألف دولار لشركة Cayesh الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لفوزها بمسابقة الشركات الناشئة التي عقدت أثناء مؤتمر سيملس شمال إفريقيا بالقاهرة، والذي ينظمه البنك المركزي المصري وتحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

ويعتبر المؤتمر الحدث الأكبر في شمال أفريقيا في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية والابتكار المصرفي، والذي استمرت فعالياته علي مدار يومين، ليجمع العديد من الممثلين من القطاع المالي والمصرفي من أجل مناقشة اتجاهات القطاع ومستقبل النقود.

وتقدمت 70 شركة لمسابقة الشركات الناشئة التي كانت جزءًا من فعاليات المؤتمر، وأُدرجت خمس شركات ناشئة مبتكرة في القائمة المختصرة لجولة العرض، وهي Kashnow وSynapse وFuelin وSpare، بالإضافة إلى الشركة الفائزة Cayesh.

جدير بالذكر أن شركة Cayesh تأسست عام 2020، وهي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في توفير حلول لتمويل سلسلة الموردين من حيث توفير وإدارة وتوظيف رأس المال العامل من خلال التكنولوجيا والدراية العملية والعمليات.

تسلم الفائزون الجائزة من ملك البابا، مدير عام شركة فيزا في مصر مسلطةً الضوء على التزام شركة فيزا بدعم شركات التكنولوجيا المالية.

وصرحت قائلة: ” تؤمن فيزا بأن شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة من المصادر القوة الداعمة للابتكار، ويساهم التعاون مع تلك الشركات في إحداث ثورة من الحلول المبتكرة. ونشعر بالفخر بمستوى العقول المتميزة هنا في مصر وكلنا حماس للاحتفاء بأفكارهم والعمل معهم لتمكين خدمات الاقتصاد الرقمي لجميع الأفراد غير المتعاملين مع البنوك”.

واختير الفائزون في المسابقة بناءً على عدد من معايير التقييم مثل نموذج العمل، وقابلية التوسع، والملاءمة السوقية. كما وُضع في الاعتبار عدد موظفي الشركة، وتاريخ التأسيس، وعدد المستخدمين، إلى جانب العديد من العوامل النوعية الأخرى التي أُخذت بعين الاعتبار، مثل تفرد الشركة وتخصصها في المجال، والجمهور المستهدف، والخبرة الفنية، ودور القيادة الفكرية في القطاع.