«فيزا» تعيّن طارق عبدالله نائبا لرئيس أول لمنطقة وسط وشرق أوروبا وأفريقيا

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مدير التسويق لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيزا

اليوم عن تعيين طارق عبدالله في منصب نائب رئيس أول ومدير التسويق لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بدأ مزاولة مهامه الجديدة اعتباراً من 2 مايو.



وأفادت الشركة في بيان أنه انطلاقاً من مقر عمله في دبي، سيرفع عبدالله تقاريره مباشرة إلى فرانك كوبر الثالث، الرئيس التنفيذي العالمي لشؤون التسويق في Visa. وسيعمل على تعزيز حضور الشركة في جميع أنحاء منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وزيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها وحلولها، وبالتالي دعم رسالتها من خلال الحملات والأنشطة وتحقيق القيمة عبر مشاريع الرعاية العالمية.



وبهذه المناسبة قال أندرو توري، الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “ينضم طارق عبدالله إلى فريق Visa في فترة مهمة للغاية، إذ لم يسبق أن شهدنا مثل هذا التفاعل والإقبال من جانب العملاء على Visa كعلامة تجارية ومزود خدمة أساسي قادر على تمكين وإثراء أعمالهم وحياتهم اليومية”.



ويتمتع عبدالله بخبرة واسعة في القطاع اكتسبها على مدار أكثر من 20 عاماً شهدت تبوؤه لمناصب مهمة عدة، بما في ذلك عمله كمدير عام إقليمي في “تيك توك” الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ حيث نجح بقيادة فرق الشركة عبر 9 مكاتب إقليمية، ليساهم في نمو قاعدة مستخدمي المنصة وربحيتها وأهدافها التسويقية من خلال مزيج ديناميكي يجمع بين استراتيجية المحتوى والتسويق والشراكات.



وقبل ذلك، أمضى عبدالله 10 سنوات مع شركة “جوجل” وارتقى إلى منصب مدير التسويق الإقليمي ليقود فرق التسويق عبر الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



وفي إطار تعليقه على الموضوع قال طارق عبدالله: “يسعدني الانضمام إلى Visa، الشركة الرائدة عالمياً بمجال المدفوعات الرقمية وإحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية. وأتطلع إلى تحقيق رؤية الشركة المتمثلة في الارتقاء بحياة الجميع أينما كانوا من خلال توفير الطريقة المثلى لهم من أجل الدفع والحصول على الأموال”.

يشار إلى أن عبدالله حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية شيفيلد ودبلوم الدراسات العليا من الجمعية الدولية للإعلان، والبكالوريوس مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وهو متزوج ولديه طفلين، فضلاً عن كونه قارئاً نهماً يعشق السفر ورياضة السيارات.