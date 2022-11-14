«فيزا» تعلن عن فوز «دايرة» ببرنامج دعم وتدريب الشركات الناشئة

أعلنت شركة فيزا عن الفائز الوحيد ببرنامج التدريب المشترك الذي تقدمه فيزا بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

وتم اختيار شركة دايرة بعد التأهل المبدئي لعشرة متنافسين ومائة شركة تقدمت للحصول على التدريب.

وتبلغ قيمة الجائزة المادية للبرنامج 20 ألف دولار تفوز بها دايرة Dayra لمساعدتها في نمو حجم أعمالها والانتقال للمرحلة التالية من التطور في أعمالها.

كما يستمر البرنامج التدريبي على مدى ستة أشهر ليغطي جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الشركات الناشئة ونجاحها.

ويقع مقر شركة دايرة، الشركة الناشئة الفائزة بالبرنامج والمنحة، في القاهرة ويرأسها عمر إكرام الرئيس التنفيذي للشركة.

وتقدم الشركة خدماتها المالية للعمالة في قطاع الأعمال غير الرسمي والتي لا يمكنها الوصول للخدمات البنكية التقليدية، وهي شركة تتمتع بتواجد حافل وإيجابي في جولات التمويل وحاضنات الأعمال في المنطقة.

إلى جانب المنحة المالية، يقدم البرنامج تدريبًا فنيًا متميزًا بالإضافة إلى الاستشارات والإرشاد المهني فيما يخص النموذج التجاري للشركة واحتياجاتها في جوانب التسويق وخطة اختراق السوق واختبار وسائل الدفع المختلفة بحيث تضمن توافقها مع المعايير والمواصفات التي ترشحها فيزا للمشروعات.

ويتضمن البرنامج جلسات إرشادية مباشرة مع مؤسسي الشركة وفرص للتوفيق بين الشركة وفرص التعاون مع البنوك والشركات المحتملة من خلال شبكة شركة فيزا الواسعة من الشركات التي من شأنها أن تدعم قدرات دايرة على النمو والتوسع.

وتم اختيار دايرة للفوز بعد تأهل عشرة شركات ناشئة لتكنولوجيا المعلومات في هذه الدورة من البرنامج من بينها شركة نقابتي، والجمعية، ودايرة، وبونا إينفست، وفواتيرك.

وجمعت هذه الشركات بين العديد من الحلول الإيجابية التي تسد فجوة المعاملات المالية بين الشركات والعمالة غير الرسمية، وتساعد المواطنين على الادخار واستخدام أدوات الاستثمار بحيث قدمت كافة الشركات المتأهلة العديد من الابتكارات القابلة للتنفيذ وتحقيق النمو الاقتصادي وطرحت حلولا مبدعة لتحديات المجتمع، وهي ابتكارات تدفع في اتجاه التنمية والشمول المالي لكافة الفئات.

وشملت المعايير المنظمة لاختيار الشركة الفائزة بعض المواصفات من بينها القيمة المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، ونموذج العمل التجاري الذي تتبناه ومدى قدرة المنتج الذي تطرحه الشركة على النمو، بالإضافة إلى التنوع في مهارات مؤسسي الشركة والخبرة التي يضيفونها للمشروع.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

وقال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات(إيتيدا): “أتقدم بالشكر لكل المشاركين والمتقدمين لهذا البرنامج التدريبي المشترك مع شركة فيزا، وأهنئ دايرة على فوزها المستحق بالجائزة ونجاحها في الحصول على المنحة”.

وأثني محفوظ على جهود الفائزين وقدرتهم على ابتكار حلول مغايره للتحديات المعاصرة من خلال تسخير التكنولوجيا لإيجاد حلول يمكن تبنيها بفاعلية، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية، والذي يعد من أسرع القطاعات نموًا على الإطلاق”.

وأضاف محفوظ أن الهيئة ملتزمة برعاية رواد الأعمال والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز نمو هذا القطاع ودعم التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مع تأكيد اهتمامها البالغ بالشركات الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية.

وأفاد أن الهيئة تطلع للمزيد من التعاون المثمر مع جميع المعنيين في بيئة أعمال الشركات الناشئة، بما في ذلك القطاع الخاص والشركات التكنولوجية الرائدة؛ وذلك بهدف دعم مسيرة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات تجارية قادرة على المنافسة وتحقيق الربح. “

وأكد محفوظ أن “مصر تتمتع بالمواهب الشابة المحترفة المتعددة لغويًا والمؤهلة للعمل في مجالات التكنولوجيا المختلفة، حيث تعد المهارات المصرية أحد أهم ميزات مصر التنافسية بما تلعبه من دور أساسي في تعزيز نمو الشركات الناشئة المحلية، وكذلك تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وجعله مساهمًا رئيسيًا في نمو الاقتصاد المصري”.

وأضاف محفوظ أن الهيئة قامت بتطوير استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة “ديلويت” الاستشارية، لدعم قدرات النظام البيئي وضمان اختراق الأسواق الخارجية، وجذب التمويل والمزيد من صناديق رأس مال المخاطر، والوصول إلى المواهب، وكذلك تستهدف من خلالها تحقيق استثمارات بقيمة ٢ مليار دولار بحلول عام 2026.

وفي سياق تهنئتها للفائزين، قالت ملاك البابا، المدير العام لـ شركة فيزا مصر “سعدت بالعمل على مدار عملية التقييم والاختيار والفترة المؤهلة للمرحلة النهائية، بينما نستعد لتقديم هذا البرنامج التدريبي المتفرد بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

فقد استحقت دايرة الجائزة بجدارة، وبصفتنا الشركة الرائدة عالميا للمدفوعات الرقمية، يسعدنا دائما وهو من دواعي فخرنا أن نساعد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على إتاحة الحلول الذكية والملائمة والمبتكرة لكافة المستخدمين”.

برنامج شركة فيزا

ويشكل البرنامج تدريبًا مركزًا حول عدد من المجالات الهامة التي تهدف لتعزيز قدرة الشركة الفائزة على تنمية أعمالها والوصول لعملائها المثاليين من خلال بعض الإرشادات العملية، مثل تصميم التطبيق الخاص بالشركة، وتطوير الموقع الإلكتروني، إلى جانب المدفوعات وتأمين شبكة الدفع الخاصة بها.

ومن بين أهم العناصر القيمة التي يشملها التدريب هو برنامج Silega Pulse™ الذي صمم خصيصا لمحاكاة نموذج الشركات التجارية وبيئتها التنافسية حيث يحاول فريق العمل تخطي منافسيه من خلال تقديم أداء مثالي لتحقيق الأرباح والقيمة التجارية، وهو برنامج يلقى رواجا كبيرا نظرا لما يمثله من نموذج شديد القرب من البيئة الواقعية للأعمال ويتيح تطوير بعض المهارات الأساسية التي تحتاجها الشركات الناشئة لنجاحها.

وتتلقى الشركة الفائزة اشتراكا مفتوحا لمنصة Go1 trainings للتدريب مقدما من المعهد المصري للعلوم المصرفية بدءًا من التدريب على المحاسبة والتمويل الإداري وصولا إلى تعلم لغة بايثون للبرمجيات وأساسيات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وحتى كيفية تقديم قصة الشركة والتسويق لها، علاوة على كيفية حماية العلامة التجارية.

ويغطي البرنامج التنمية الذاتية والمهارات الأساسية التي يحتاجها المؤسسون لبناء شبكة ناجحة من العلاقات التجارية والمهنية وتحقيق الصلابة والمرونة اللازمة للوصول لطموحاتهم وأهدافهم.