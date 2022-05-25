«فيزا» تعلن عن الفائزين الثلاثة الأوائل في مبادرة «فيزا في كل مكان مصر 2022»

أعلنت مبادرة فيزا في كل مكان (VEI) عن الفائزين الثلاثة الأوائل في نسختها التي استضافتها مصر، خلال ختام فعاليتها التي أقيمت في فندق فور سيزونز نايل بلازا.

وحازت على المركز الأول شركة “نقابتي” وحصلت على جائزة نقدية قدرها 500 ألف جنيه مصري لتنافس في نهائيات المسابقة لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، كما فازت أيضاً شركة “نقابتي” بالجائزة الخاصة بناء على تصويت الجمهور وحصلت على جائزة إضافية قدرها 100 ألف جنيه مصري.

كما فازت بالمركز الثاني شركة “ZealPay” وحصلت على جائزة نقدية قدرها 350 ألف جنيه مصري، في حين توجت بالمركز الثالث شركة “الجمعية” لتحصل على جائزة نقدية قيمتها 250 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى فرص للشراكة مع علامة تجارية عالمية موثوقة مثل Visa.

وحيث أن مساندة الشركات التي تعمل على بناء وتطوير الحلول لدعم حركة الأموال بسلاسة في كل مكان أولوية قصوى لشركة Visa، فقد قامت بإطلاق مبادرة فيزا في كل مكان العالمية لأول مرة في مصر بالشراكة مع مركز التكنولوجيا المالية “Fintech Egypt”.

وهي مبادرة من البنك المركزي المصري (CBE) لمنح المبتكرين المصريين في مجال التكنولوجيا المالية الفرصة للالتقاء والمنافسة على الصعيد العالمي جنبًا إلى جنب مع الشركات الناشئة المرموقة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

شهدت مبادرة فيزا في كل مكان إقبالًا هائلاً في مصر إذ استقبلت 270 طلبًا تضمنت أسماء بارزة من الشركات الناشئة وجرى اختيار 20 منها ضمن قائمة مختصرة، انتهت إلى خمس شركات تنافست في النهائيات.

“فيزا في كل مكان” هي واحدة من العديد من المبادرات التي قدمتها Visa بالشراكة مع مركز التكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري كجزء من خططها لتطوير المنظومة المالية على النطاق الأوسع وتشجيع تبني المدفوعات الرقمية وتعزيز جهود تثقيف المستهلكين على مستوى المنطقة.

مبادرة “فيزا في كل مكان” هي برنامج عالمي للابتكار متاح للجميع، يدعو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات لعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة، مع حصول المتأهلين للتصفيات النهائية على فرصة للتعرف المباشر على ممثلين لجهات رئيسية معنية بمجال التكنولوجيا المالية في القطاعات المصرفية، والاستثمارية والتجار، والقطاعات الحكومية.

وصرحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: “تعمل شركات التكنولوجيا المالية والشركات المبتكرة الأخرى في مجال المدفوعات على تغيير طريقة الدفع التي يستخدمها المستهلكون والشركات في مدفوعاتهم المختلفة.

وأضافت: وذلك عن طريق تسهيل وصول المزيد من الأشخاص إلى الأموال التي يحتاجون إليها في أي وقت، وقد أدى الطلب المتزايد للعملاء على حلول الدفع السهلة والآمنة إلى جعل البحث عن حلول مبتكرة أكثر أهمية من أي وقت مضى، نحن نهنئ الفائز الأول نقابتي وشكرا لكل من شارك في المسابقة.

وتابعت: “نأمل أن يوفر هذا البرنامج للشركات المشاركة في جميع أنحاء العالم فرصة ذهبية لاستكشاف المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية والحلول المبتكرة في مجال المدفوعات، كما نتطلع إلى دعمهم في جهودهم المستقبلية، ويسعدنا أن نعرب عن خالص امتناننا لأعضاء لجنة التحكيم وضيوفنا الكرام”.

ومن جانبها قالت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر: “فخوره جدًا بوضع مصر على خريطة التكنولوجيا المالية العالمية والإقليمية من خلال هذه المبادرة، وبالعرض الناجح والمميز لمبادرة Visa Everywhere في مصر ، والفائزين الاستثنائيين لدينا ؛ مما يؤكد على إيمان “فيزا” بالإمكانات الواعدة للشركات الناشئة في مصر”.

وأضافت: كما أسعدني أيضًا أن الفائز بالمركز الأول نقابتي هو ملكية مشتركة لسيدة، مما يدل على قدرة النساء على التفوق في مجال التكنولوجيا المالية ، وقدرتهن على النمو بسرعة وبقوة في عالم المال والأعمال؛ ويأتي ذلك في صميم استراتيجيات Visa لتعزيز تمكين المرأة والدفع بالتنوع والشمول.

وأوضحت دينا الفولي، الشريك المؤسس ورئيس إدارة المنتجات في شركة نقابتي: نحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائعة، والتي تحدث لأول مرة في مصر.

وواصلت: لا شك أن الفوز بالمركز الأول يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتمثيل مصر في تصفيات نصف النهائي. وأخص بالشكر فيزا ومركز التكنولوجيا المالية، لإتاحة الفرصة لنا للتواصل مع قادة التكنولوجيا المالية ومشاركة أفكارنا مع كبار الشركات في عالم الاقتصاد، ونحن متحمسون جداً ونتطلع إلى تمثيل بلدنا مصر الحبيبة على نطاق دولي.

وتضم شبكة مبادرة “فيزا في كل مكان” 8500 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم، وتواصل النمو كل عام. ومنذ إطلاقه في عام 2015، ساعد البرنامج الشركات الناشئة من أكثر من 100 دولة في جمع أكثر من 2.5 مليار دولار من التمويل.

وذلك لمواجهة واحدة من أكبر التحديات لرواد الأعمال في المراحل المبكرة لمشروعاتهم. وفي كل عام، يتوسع نطاق “فيزا في كل مكان” للتفاعل مع الشركات الناشئة الفريدة وحل المشكلات المتفردة في عالم المدفوعات ولا تحصل Visa على أي حصة مالية من المنافسين في مبادرة فيزا في كل مكان كجزء من هذه المسابقة.