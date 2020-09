«فيزا» تطلق برنامج «She’s Next» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم رائدات الأعمال

أطلقت شركة فيزا الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، مبادرة “She’s Next، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم رائدات الأعمال.

وتركز هذه المبادرة العالمية على تمكين رائدات الأعمال وقادة الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة.

وعقد مؤتمر What Next Fest بدعم من She’s Next وهو مؤتمر افتراضي لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر، برعاية Female Founder Collective، لتزويد رائدات الأعمال بمجموعة من الأدوات اللازمة، والرؤى التعليمية، وتوجيهات الخبراء لمساعدتهن على الارتقاء بأعمالهن.

ولأول مرة- يأتي هذا الحدث الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة بين Visa والبنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر.

ويتماشى هذا التعاون مع استراتيجية البنك التجاري الدولي والتزامه بتمكين المرأة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التنمية المستدامة.

قدّم الحدث جلسات حوارية ونقاشات فعاله مع تعزيز فكرة خلق الإلهام والتي تتخطى حدود حدث واحد أو دولة واحدة. وكان من بين المشاركين مشاهير ورائدات أعمال مثل ماكسيم توكمان وبياتريس ديكسون وتاي بوشامب و جيسيكا ألبا وهالي باري.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت ملك البابا، المدير الإقليمي لشركة Visa مصر: “نحن سعداء بجلب مبادرة “She’s Next” إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB)، كجزء من التزامنا العالمي المستمر لتشجيع رائدات الأعمال.

ويعد دعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة في مجال الأعمال أحد أهم الأهداف لدى Visa على مستوى العالم، انطلاقاً من أهميتهما كركيزه أساسية تستند إليها التنمية المستدامة للمجتمعات.

وعزز المؤتمر الافتراضي بيئة التعلم والنمو والتمكين، وكلنا ثقة من أنه سيترك تأثيراً إيجابياً لدي المشاركات”.

وفي هذا السياق، أعرب رشوان حمادي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية للمنتجات والقطاعات – CIB، عن اعتزاز البنك برعاية المؤتمر بالتعاون مع She’s Next التي تدعمها شركة Visa

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتزامه الراسخ بتمكين ومساعدة سيدات الأعمال على تنمية أعمالهن، وبصفة خاصة خلال الأوقات الصعبة التي تشهدها البلاد.

يشار إلى أن Visa قدمت على مر الأعوام، العديد من المبادرات التي ركزت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال.

وتضمنت أحدث مبادرتين مسابقة عالمية احتفلت برائدات الأعمال في عام 2019، وبرنامجين أطلقتهما مؤسسة Visa تبلغ قيمتهما الإجمالية 210 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك في أعقاب انتشار جائحة كوفيد19 بهدف تلبية الحاجة الملحة