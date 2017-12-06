فيزا تصدر 25 مليون بطاقة.. منها 4.5 ملايين لجهات حكومية



محمود جمال

استعرض عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات خلال اليوم الثانى من مؤتمر الدفع الالكترونى والشمول المالى ” بافيكس ” المقام على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT، عددا من التجارب والتكنولوجيات، التي تلجأ إليها الشركات والمصارف للحيلولة دون التعرض لاختراقات أمنية.



وقال غازي مصراوية، مدير التسويق الإقليمي، لشركة “إيديميا” – مورفو مصر سابقا للحلول الأمنية إن التركيز على تحديد هوية المستخدم من أهم التحديات، التي تواجه التطبيقات الإلكترونية المالية، مشيرًا إلى أن شركته تمتلك العديد من الحلول المتقدمة فى هذا الصدد.



وأكد غازي أن إجراءات الحماية مثل بصمة الإصبع والعين تمثل نوعًا أكبر من الحماية بالإضافة إلى تزويد المتعاملين بالبنية التحتية وهو ما تعمل “إيديميا” على توفيره من خلال شركاتها التابعة.



من جانبه أوضح محمود كمال، رئيس مركز البطاقات التابع لشركة “إي فينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أن البطاقات الذكية توفّر نوعًا من التأمين في التعاملات المالية، مستعرضًا تجربة “إي فينانس” في إصدار البطاقات، والتي وصلت إلى إنتاج ٢٥ مليون بطاقة منها ٤.٥ ملايين بطاقة لصالح الحكومة.



ونوه عن إطلاق “إي فينانس” للكارت متعدد الاستخدامات، والذي من شأنه أن يحمل ما يقرب من ٥ تطبيقات للدفع وصرف الرواتب وغيرها، وأن الشركة ستوقّع اليوم مع الشركة العالمية المزودة لتلك الخدمات عبر الكارت متعدد الاستخدامات.



وقال طارق محفوظ، رئيس شركة فيزا مصر لحلول المدفوعات الالكترونية، إن التأمين هو العامل الأهم في التعاملات الإلكترونية عبر الكروت الذكية، مشيرًا إلى أن إضافة الشريحة الذكية على البطاقات ساهم في تحسين خبرة المستخدم منذ عشرات السنوات تلاها التعاملات عن بُعد، والتي ساهمت أيضا في زيادة المستخدمين، وأن الزيادة السابقة لم تكن مرضية ومن هنا فكرت الشركات في الاعتماد على المحمول كحل أكثر قبولا من قبل المستخدمين.



وأوضح أن فيزا بدأت في الإعلان عن تطبيقات مختلفة للعملاء حول العالم تعتمد على ثقافة المستخدم في كل بلد على غرار منتجات أبل باي وسامسونج باي في أوروبا وأمريكا، وفي مصر أعلنت عن “إم فيزا”، المعتمد على تقنية المسح للQR .



ورأى روبير إلياس، رئيس قطاع التجارة الإلكترونية، بالبنك العربي الأفريقي، إن الحلول المصرفية يجب أن تكون مناسبة للعديد من المستخدمين لتكنولوجيا المعلومات.



وتابع أن المشكلة الأكبر، التي تواجه القطاعات المالية هي القدرة على تثقيف المستخدم والتوعية بطريقة الاستخدامات لتكنولوجيات الدفع، مؤكدًا أن المستخدمين في حاجة إلى التعرّف على طريقة استخدام تلك المنتجات وطريقة تأمين التعاملات بما يسهم في زيادة الاستخدامات وإقبالهم على المنتجات الإلكترونية والتأمين الذي توفره في التعاملات المالية.