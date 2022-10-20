«فيزا» تستهدف إطلاق «Tap to phone» فى مصر مطلع 2023

تستهدف شركة فيزا العالمية إطلاق تطبيق «Visa Tap to phone» فى السوق المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل 2023. قالت ليلى سرحان، مدير عام فيزا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، من مركز ابتكار فيزا الإقليمى فى دبى، إنه من أجل تفعيل التطبيق لا بد من وجود منصة ترميز البطاقات الوطنية «toknization» التى يعمل على إنشائها البنك المركزى المصرى حاليًّا.

ويعمل البنك المركزى المصرى على إنشاء منصة ترميز البطاقات الوطنية بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين.

وقال إيهاب نصر، وكيل مساعد البنك المركزى لنظم وخدمات الدفع، فى تصريحات صحفية سابقة، إن تلك الخطوة تهدف إلى إتمام المعاملات اللاتلامسية باستخدام الهاتف المحمول مثل خدمة «أبل باى» و«سامسونج باى»، الأمر الذى سيُحدث طفرة فى المدفوعات الإلكترونية ويتيح تقديمها بصورة سهلة وآمنة للمواطنين.

وأضافت ليلى سرحان أن تطبيق «Tap to phone» يعمل حاليًّا فى أكثر من دولة بالمنطقة، أبرزها لبنان.

ويسهِّل التطبيق على البائعين استخدام الهواتف الذكية التى يمتلكونها بالفعل لقبول المدفوعات، ولا يتطلب الأمر سوى تنزيل التطبيق.

ويمكّن التطبيق الشركات الصغيرة من الاتصال بسرعة أكبر بشبكة «Visa» لبدء قبول المدفوعات دون تلامس باستخدام الأجهزة التى يمتلكونها بالفعل.

كما يتمكن العملاء من إجراء الدفع عن بُعد بأمان فقط بنقر البطاقة اللاتلامسية أو الهاتف أو ساعة اليد الذكية على الهاتف الذكى المزود بتقنية «NFC» لدى البائع.

وتعمل شركة فيزا فى نحو 200 دولة حول العالم بعدد بطاقات مصدرة يبلغ 3.9 مليار بطاقة، كما سجل حجم العمليات التى تمّت من خلال بطاقات فيزا نحو 14 تريليون دولار، بعدد معاملات وصل إلى 255.4 مليار عملية منذ التأسيس وحتى يونيو الماضى.

وتتعامل شركة فيزا مع نحو 14.900 مؤسسة مالية فى مختلف دول العالم، إضافة إلى أكثر من 80 مليون مواقع للتجار.