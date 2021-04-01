فيزا تستخدم «USDC» المشفرة فى تسوية المعاملات على شبكة مدفوعاتها

مع انتشار العملات الديجيتال وارتفاع البتكوين إلى 61 ألف دولار

أعلنت شركة فيزا الأمريكية للبطاقات الائتمانية أنها ستسمح باستخدام العملة الأمريكية USDC المشفرة – وهى عملة مستقرة ترتبط قيمتها مباشرة بالدولار الأمريكى – فى تسوية المعاملات على شبكة مدفوعاتها فى أحدث البوادر على قبول العملات الديجيتال فى القطاع المالى العالمى.

وأبلغت فيزا وكالة رويترز أنها أطلقت برنامجا مبتكرا لنظام المدفوعات مع منصة كريبتو دوت كوم للعملات الديجيتال وتخطط لطرحه مع المزيد من الشركاء فى وقت لاحق هذا العام.

وقفز سعر البتكوين أشهر وأغلى عملة مشفرة فى العالم بعد إعلان شركة فيزا منتصف هذا الأسبوع بأكثر من %6.5 ليتجاوز 58 ألف دولار ومن المتوقع أن يزيد عن السعر القياسى الذى بلغه فى بداية مارس الجارى عندما تجاوز 61 ألف دولار.

وجاء إعلان شركة فيزا التى تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها بعد أن اتخذت شركات مالية عديدة منها بنك BNY ميلون فى نيويورك وبلاك روك وماستركارد خطوات لتعزيز استعمال العملات المشفرة فى الأغراض الاستثمارية وفى مدفوعات البطاقات الائتمانية.

بيع سيارات تيسلا بالبتكوين

كان إيلون ماسك رئيس تيسلا أغلى شركة للمركبات الكهربائية فى العالم من حيث القيمة السوقية أعلن مؤخرا عن السماح للعملاء بشراء سياراته الكهربائية بالبتكوين بأمل تشجيع الاستخدام اليومى للعملات الديجيتال.

وقال كوى شيفيلد رئيس قسم العملات المشفرة بشركة فيزا إن هناك زيادة واضحة فى طلب العملاء من أنحاء العالم على امتلاك واستخدام العملات الديجيتال وطلب آخر من الشركات العالمية المختلفة للسماح للمستهلكين بشراء منتجاتها بهذه العملات المشفرة.

استخدام العملات الديجيتال بدون تحويلها لنقود

رغم أن بعض العملاء يستخدمون منذ فترة عملات ديجيتال فى بطاقات فيزا الائتمانية على منصة كريبتو دوت لدفع ثمن مشروب قهوة مثلا، إلا أن النظام المتبع حاليا يحتم تحويل هذه العملات الموجودة فى محفظة العملات المشفرة إلى نقود تقليدية لتوضع فى حساب بنكى ويتم تحويله بعد ذلك إلى شركة فيزا لتسوية التعاملات مما يضيف تكاليف وتعقيدات فى هذا النشاط ولكن نظام فيزا الجديد سيسمح باستخدام العملات المشفرة مباشرة بدون الحاجة إلى تحويلها لنقود تقليدية لتسوية التعاملات.

ويرى جاك فورستيل رئيس قسم المنتجات بشركة فيزا أن النظام الجديد فى المدفوعات بالعملات الديجيتال يساعد فى الجهود المبذولة لخدمة شركات التكنولوجيا المالية – الفينتيك – والتعاون مع الشركاء الذين يريدون تخفيف تعقيدات العملات المشفرة لتسهيلها على العملاء والمستهلكين.

ارتفاع صفقات الدمج والاستحواذ بأكثر من %100

شهدت العملات الديجيتال انتعاشا كبيرا خلال العام الماضى مع ارتفاع إجمالى قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بين الشركات التى تتعامل فيها بأكثر من %100 بالمقارنة بعام 2019 ليتجاوز 1.2 مليار دولار ولاسيما فى أوروبا وآسيا، كما زاد متوسط قيمة الصفقة من 19.2 مليون دولار إلى 52.7 مليون دولار خلال نفس الفترة ومن المتوقع أن يستمر فى الارتفاع هذا العام أيضا.

وأكد هنرى أرسلانيان خبير العملات المشفرة بشركة PwC الرائدة فى تعاملات العملات الديجيتال العالمية أن العام الماضى سجل رقما قياسيا فى قيمة صفقات الدمج والاستحواذ لشركات هذه العملات وأن العام الجارى سيشهد المزيد من الارتفاع فيها بقيادة هذه الشركات علاوة على كبار المستثمرين المهتمين بها ومنصات الكريبتو الغنية بالسيولة النقدية نتيجة المضاربة بهذه العملات.

التوسع بسوق العملات الديجيتال رغم مخاطرها

تؤيد هذه المعلومات أن سوق العملات الديجيتال سيشهد المزيد من التوسع فى الفترة المقبلة ولاسيما أن البتكوين قفزت قيمته بحوالى %900 العام الماضى ومازالت تسجل أرقاما قياسية هذا العام لدرجة أن العديد من المحللين متوقعون أن يبلغ سعرها 100 ألف دولار العام المقبل.

ورغم أن العملات الديجيتال تتميز عادة بالمخاطرة وتحقيق أرباح ضخمة وسريعة إلا أنها بدأت مؤخرا تشهد بعض الأمان لدرجة أن عشرات المستثمرين الصغار والكبار ضخوا ملايين الدولارات فى تعاملات هذه العملات التى تتم فى تطبيقات مالية غير مركزية تسمح للعملاء بالاقتراض والتسليف والتعاملات بدون وسطاء مثل البنوك برغم أن نظام التعامل بالعملات المشفرة مازال يعتريه الكثير من أعمال القرصنة والغش والخداع التى تسبب خسائر هائلة للعملاء الأبرياء.

شركات السوفتوير تبتكر منتجات تشبه بوالص التأمين لحماية العملات المشفرة من الهاكرز

ولذلك اتجهت شركات السوفتوير لابتكار منتجات لتقليل المخاطر بطرح أدوات يطلق عليها تطبيقات DeFi تشبه بوالص التأمين لتغطية الخسائر الناجمة عن الهاكرز لأن هذه التعاملات تتم أساسا أون لاين على شبكات الانترنت ولكنها قد لا تغطى الخسائر إذا أخطأ العميل فى المضاربة فى العملات الديجيتال.

ويستخدم المستثمر تطبيقات DeFi من خلال تحديد قيمة التغطية التى يراها مناسبة للمبالغ التى يتعامل بها فى العملات المشفرة وقد يحقق أرباحا طائلة منها ولكنه معرض أيضا لخسارة كل شئ إذا أخطأ فى المضاربة كما أوضح بريدج ميليو الرئيس التنفيذى لشركة بريدج ميوتيوال التى تخطط لطرح هذه التطبيقات التأمينية التى تتميز أيضا بأنها برامج سوفتوير ديجيتال ينفذها العميل بنفسه تعرف باسم تعاقدات ذكية أو سمارت ولكنها معرضة أيضا لمخاطر القرصنة وهجمات الهاكرز.

وأشارت نيكسوس ميوتيوال أكبر شركة لطرح بوالص تطبيقات DeFi إلى أن المستثمرين عندما يختارون التغطية التأمينية فإنهم يجدون أن الأرباح تعتمد أساسا على أسعار العملات المشفرة وهذه الأسعار معرضة لتقلبات حادة مما يعنى احتمال تحقيق أرباح أو تكبد خسائر وفقا لظروف الأسواق المالية لأن قيمة التأمين ترتفع عند ارتفاع أسعار العملات الدجيتال وتهبط مع انخفاضها.

وأصدرت شركة نيكسوس ميوتيوال حوالى 4 آلاف بوليصة تأمين وبلغت إيراداتها 20 مليون دولار من أقساط التأمين ولكنها خسرة 2.5 مليون دولار بسبب قرصنة الهاكرز هذا العام على شركة يرن دوت فاينانس المتعاقدة معها ببوليصة تأمين تطبيقات DeFi التى تدخل عالم مجهول وغامض لا تستطيع شركات الأمن السيبرانى أن تقدم باستمرار الحماية اللازمة له.

باى بال تستحوذ على شركة كيرف

أعلنت شركة باى بال الأمريكية لخدمات الدفع الإلكترونى استحواذها على شركة كيرف الإسرائيلية لخدمات تأمين العملات الرقمية باستخدام الحوسبة السحابية ضمن جهودها لتوسيع وتسريع إيقاع مبادراتها لدعم خدمات العملات المشفرة والأصول الرقمية، وتتوقع باى بال استكمال إجراءات الاستحواذ خلال النصف الأول من العام الجارى.

ورغم انتعاش سوق العملات الديجيتال واتجاه شركات عديدة للتأمين على المتعاملين فيها إلا أن المحللين فى وكالات بحثية عالمية يرون أن العملات المشفرة مجرد وسيلة مضاربة خطرة وسعرها يواصل الارتفاع الجنونى والانخفاض الشديد، وقد تتكون منها فقاعة ضخمة يمكن أن تنهار فى أى لحظة وتسبب خسائر بالمليارات من ثروات المتعامين فيها.

وهناك من يرى أن التقلبات فى أسعار عملة البتكوين مثلا مستمرة طالما ظل المستثمرون يقبلون عليها ويمكن أن يرتفع سعرها إلى مليون دولار أو ينهار كما حدث فى نهاية عام 2017 عندما وصل إلى حوالى 20 ألف دولار محققة مكاسب هائلة للمستثمرين الأوائل فيها ثم انهارت إلى 3 آلاف دولار كما ارتفع سعرها على مدار العام الماضى ليقترب من 30 ألف دولار من ما يقرب من 7 آلاف دولار فى العام السابق بينما يتباين سعرها هذا الأسبوع بين 58 ألف دولار وأكثر من 61 ألف دولار.