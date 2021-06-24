«فيزا»: المدفوعات اللاتلامسية نمت 1000% في مصر خلال العام الماضي

قال أحمد جابر المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا، إن معدلات الدفع الإلكترونية شهدت معدلات نمو قوية في مصر وعلى مستوى العالم خلال العام الماضي بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في حوار مع حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال خلال برنامج «CEO Level» والذي يبث اليوم الخميس في تمام السابعة مساًء عبر قناة «المال تي في» بموقع يوتيوب ومنصات التواصل الإجتماعي، أن المدفوعات اللاتلامسية زادت في مصر 1000% خلال العام الماضي، متضاعفة نحو 10 مرات عن مستويات ما قبل الوباء.

وذكر أنه بالنظر على مستوى التعاملات اللاتلامسية في بلدان أخرى حول العالم نجدها نمت بنسب 50% أو 60%، بينما في مصر زادت 1000%.

وتابع أحمد جابر قائلًا: “معاملات التجارة الإلكترونية ارتفعت في بعض البلدان بنسة 50% أو 60% أو حتى 100% أحيانًا، ولكن في مصر نمت بأكثر من 300% في بعض القطاعات، و500% في قطاعات أخرى مثل قطاعات طلب الأدوية”.

وأشار إلى أن النمو في المدفوعات الرقمية كان يتراوح ما بين 15% و20% عالميًا ما قبل جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، إلا أن الوباء تسبب في حدوث نموًا بصورة كبيرة وصل في بعض البلدان 40% وأخرى 50%؛ وذلك على حسب مدى استعداد كل دولة والبنية الأساسية التي يتم الاستعانة بها في المدفوعات الرقمية.

وأفاد المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا، بأن العام الماضي كان من أفضل السنوات بالنسبة لشركة فيزا من ناحية نمو الأعمال بصرف النظر عن الوضع الصحى.

وذكر أن النمو الذي حققته شركة «فيزا» خلال العام الماضي، كان يوازي النمو المحقق خلال آخر 4 أو 5 سنوات ما قبل الجائحة.

وأضاف أن معدلات النمو الكبير للمدفوعات الرقمية يفرض بعض التحديات على الشركة والبنوك وكذلك النظام الاقتصادي بالكامل؛ والتي تتمثل في مواكبة التطور من كافة النواحي سواء التأمين أو رضا العملاء ومكافحة عمليات غسل الأموال، قائلًا:”لأن الأعمال حينما تكبر، هناك حاجات كثير من المفترض أن تتحسن أيضًا”.