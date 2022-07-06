فيريرا للاعبي الزمالك: مش هسمح بتهاون الفترة الجاية.. والجميع سيحصل على فرصة

شدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية التركيز للاعبين خلال الفترة المقبلة والحاسمة في بطولة الدوري، خاصًة بعد التعثرات التي لاحقت الغريم التقليدي الأهلي في مبارياته المحلية.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيل.

ووجه فيريرا عدة رسائل للاعبين قبل مران اليوم، أهمها عدم التهاون بأي شكل من الأشكال مع المرحلة المقبلة والحاسمة لحسم الدوري، مطالبًا بتحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة؛ لحسم لقب الدوري لصالح القلعة البيضاء.

وأكد فيريرا في حديثه مع اللاعبين، أن الجميع سيحصل على فرصة، ولكن عليهم تقبل فكرة أنه من الطبيعي ألا يشارك الجميع في نفس الوقت، لكن الجميع في صفوف الفريق سواسية.

وفي سياق متصل، خاض محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي التأهيل، وهي المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي في ظل معاناته من الإصابة في الركبة.

بينما خصص الجهاز الفني تدريبات فنية خاصة للثلاثي محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف “روقا” وحمزة المثلوثي، وخاض الثلاثي تدريبات فنية وبدنية خاصة تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال بالفريق.