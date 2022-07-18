فيريرا للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي : واثق من قدراتكم على تحقيق لقب الكأس والدوري

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطوَّلة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون له، وذلك قبل انطلاق تدريب اليوم الاثنين المقرر له على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وقدّم فيريرا التحية لكل اللاعبين على الأداء والفوز في لقاء غزل المحلة الأخير في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والإصرار والعزيمة التي كانوا عليها والتي أدّت لحصد نقاط اللقاء.

وطلب المدير الفني للزمالك من اللاعبين، خلال الجلسة، غلق صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز في لقاء كأس مصر، المقرر له الخميس المقبل.

وأكد المدرب البرتغالي للاعبي الزمالك أن أمامهم 90 دقيقة حاسمة، الخميس المقبل، لا بد فيها من القتال داخل أرضية الملعب من أجل حصد البطولة.

وفي نهاية الجلسة أكد المدير الفني للاعبي الفريق ثقته الكاملة في قدراتهم جميعًا على تقديم الأفضل، خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الهدف المطلوب؛ وهو الفوز وحصد البطولات.