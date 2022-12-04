«فيريدوس الألمانية» لحلول إدارة الهوية تفتتح مكتبًا بمصر فى الربع الثانى من 2023

تعتزم فيريدوس الألمانية لحلول إدارة الهوية الرقمية افتتاح مكتب رسمى لها فى مصر خلال الربع الثانى من العام المقبل.

قال مارك جوليان سيورت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تخطط لضخ استثمارات بقيمة 2 مليون دولار سنويًا بالسوق المحلية توظف فى تطوير عملياتها، إضافة إلى توقيع شراكات مع الحكومة المصرية لإصدار أوراق الهوية الخاصة بالمواطنين، مثل البطاقة وجواز السفر، ومن المتوقع الوصول لاتفاقات مطلع 2023.

وأوضح «سيورت» فى تصريحات لـ”المال” إن فيريدوس لديها عملاء بالسوق المصرية، أبرزهم البنك المركزي، إذ تقدم للعاملين به دورات تدريبية فى مجالات إصدار البطاقة الذكية والهوية الأمنية البنكية، إضافة إلى عملاء آخرين فى القطاع المصرفى الحكومى والخاص، مؤكدًا أن الشركة ضخت قرابة 400 مليون دولار فى مصر خلال 50 عامًا الماضية.

فى سياق متصل، أشار «سيورت» إلى أن هيكل ملكية “فيريدوس” يتوزع بواقع %40 لصالح Bundesdruckerei المصنعة لأجهزة تحديد الهوية، مقابل %60 لشركة Giesecke+Devrient العاملة فى طباعة الأوراق المالية والبطاقات الذكية.

ولفت إلى أن “فيريدوس” تعمل فى 100 دولة حول العالم، منها المكسيك والإمارات واليونان وكندا وأمريكا، ويعمل بها 600 موظف، وتعتزم زيادتهم إلى 1000 بحلول نهاية العام المقبل. يذكر أن “فيريدوس” تأسست فى مدينة برلين عام 1879، وتعمل على تقديم أنظمة تكنولوجية متكاملة لهويات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الطباعة الأمنية ومكونات الرقاقات الكهربائية.