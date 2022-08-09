فيروس لانجيا .. عدوى جديدة في الصين تثير القلق

جذب فيروس لانجيا الذي تم كتشافه حديثا، انتباه الخبراء بعد اكتشاف إصابة 35 شخصًا به في الصين.

وتعمل السلطات في تايوان على تحديد طريقة اختبار الحمض النووي للفيروس بغية التحقق من مدى انتشاره.

متى تم اكتشاف فيروس لانجيا؟

وفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن أحدث الدراسات المنشورة قالت إن فيروس لانجيا تم اكتشافه لأول مرة لدى البشر في عام 2019.

أين تم اكتشاف فيروس لانجيا لأول مرة؟

وفقا لدراسة بعنوان “فيروس حيواني المنشأ لدى مرضى الحمى في الصين” نشرتها مجلة نيو إنجلاند الطبية يوم الخميس الماضي، فإن لانجيا مرتبط بمرض بشري يسبب الحمى في الصين.

كيف نشأ فيروس لانجيا؟

لانجيا هو فيروس حيواني المنشأ، وهو نوع من الفيروسات التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

ترجح دراسات لفتت إليها صحيفة livemint أن نتائج اختبار 25 نوعًا من الحيوانات البرية ترجح أن حيوانات الزباب قد تكون المنشأ الرئيسي لفيروس لانجيا.

وحيوانات الزباب هي ثدييات صغيرة آكلة للحشرات تشبه الفأر وهي من نفس عائلة القنافذ.

أين تتركز الإصابات بفيروس لانجيا ؟

حتى الآن، تم العثور على معظم المصابين بالفيروس في مقاطعتي شاندونغ وخنان بالصين.

هل ينتقل فيروس لانجيا من إنسان إلى آخر؟

حتى الآن لم يتم إثبات هذا، لكن الأمر لازال قيد البحث والدراسة.

لكن المصابين بالفيروس الذين تم اكتشافهم لم يربطهم أي اتصال وثيق، مما يشير إلى أن العدوى حتى الآن قد تكون من الحيوانات إلى البشر، وليست من البشر إلى البشر.

ما هي أعراض فيروس لانجيا ؟

حتى الآن، ظهرت على بعض المرضى المصابين بالفيروس أعراض تشمل الحمى والتعب والسعال وفقدان الشهية وآلام العضلات والغثيان والصداع والقيء.

وهي جميعها أعراض شبيهة لأعراض الإنفلونزا.

هل فيروس لانجيا خطير أو يمكن أن يؤدي إلى الوفاة؟

حتى الآن، لم تسفر أي من الحالات الجديدة عن الوفاة ومعظمها تداعياته خفيفة صحيا.

لكن في بعض الحالات، ظهر لدى المصابين انخفاضًا في خلايا الدم البيضاء، وانخفاض في عدد الصفائح الدموية والفشل الكبدي والفشل الكلوي.

كذلك، فإن لانجيا نفسه ينتمي إلى عائلة فيروسات معروف عنها أنها تقتل ما يصل إلى 75% من البشر في الحالات الشديدة.