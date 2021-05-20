فيروس كورونا يُغيب سمير غانم.. فنانون ينعون: «وداعا فطوطة»

نعى عدد كبير من الفنانين، الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا منذ قليل متأثراثراأثراأ بفيروس كورونا، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب الفنان الكبير محمد صبحى على صفحته قائلا: الأستاذ والصديق والزميل والإنسان رحل عّنا اليوم وترك لنا ولجمهوره الكبير في العالم موروثا كوميديا صنع البهجة والضحك والابتسامة وما صنعته في الفن كسبنا أكثر منه إنساناً زميلاً مُحباً لكل زملائه ، ندعو الله أن يرحمك ويسكنك فسيح جناته وأن يُلهم أسرتك الغالية الصبر والسلون .

كما نعى الفنان محمد إمام وكتب: انا لله وانا اليه راجعون وداعا سمير غانم .

كما نعى المخرج أمير رمسيس، مؤكدا انه يوم حزين على المصريين ..قائلا: ما أظنش اني ضحكت في حياتي قد يوم ما صور معانا في ورقة شفرة، واحد من اللي حببوني بجد في عالم السينما وداعا ” ميزو”، فطوطة ، السحاب الاصفر ، ليمان الانكش القبطان عز الدين الحسيني.

ونعى الفنان سيد رجب الفنان سمير غانم، وقال: الوطن العربي فقد اليوم “ملك الكوميديا” خالص العزاء لأسرته ولكل محبيه.

يذكر أن سمير يغانم، ممثل كوميدي مصري، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.