فيروس كورونا يفتح شهية صناعة التأمين العالمية نحو المخاطر في الاستثمار

وهذه التغيرات في الرغبة في المخاطرة لدى شركات التأمين العالمية فى ظل انتشار أزمة فيروس كورونا مما يؤثر على تخصيص الأصول مع قبول أقل لمخاطر الائتمان

تسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” فى مفارقة كبيرة فى صناعة التأمين العالمية، حيث أثر بشكل كبير على شهية شركات التأمين للمخاطر، وزيادة نسبة شركات التأمين التي تتطلع إلى زيادة المخاطر بمستويات مماثلة لما لاحظناه في عام 2016 و2018، وكشف تقرير مؤسسة بلاك روك Black Rock فى ظل تقلبات العملات وقتها، فيما تواجه أسواق التأمين حاليا زيادة فى مستوى التقلبات المفاجئة والمعممة، وغالبًا ما يجبر شركات التأمين على قبول مستوى أعلى من المخاطر في فئات الأصول الأكثر استقرارًا في السابق.

فيروس كورونا يجبر الشركات على إعادة تقييم أصولها

وهذه التغيرات في الرغبة في المخاطرة لدى شركات التأمين العالمية فى ظل انتشار أزمة فيروس كورونا، مما يؤثر على تخصيص الأصول، مع قبول أقل لمخاطر الائتمان، وعدم السيولة وميل أعلى نحو النقد، وأجبرت تلك الأزمة صناعة التأمين العالمية على إعادة تقييم المخاطر وخاصة مخاطر الأصول، وأجرت بلاك روك استطلاع للرأى عن تأثير جانحة كورونا على نشاط التأمين.

الجراف التالى يوضح استطلاع الرأى عن مدى شهية قطاع التأمين للمخاطر للاستثمار خلال عام 2015 (النسبة مئوية % ).

وكان التساؤل فى استطلاع الرأى عن مدى شهية قطاع التأمين للمخاطر خلال الفترة الحالية والمقبلة وكيف تتوقع الشركات أن تتغير شهيتها لمخاطر الاستثمار، وكانت الاختيارات هى زيادة التعرض للمخاطر أو الحفاظ على مستوى المخاطر الحالي أو تقليل التعرض للمخاطر.

الجراف التالى يوضح استطلاع الرأى عن مدى شهية قطاع التأمين للمخاطر للاستثمار خلال عام 2016 (النسبة مئوية % ).

ارتفاع شهية التعرض للمخاطر فى 2020

وبينما كانت شهية التعرض للمخاطر تمثل 57% من التأييد فى استطلاع الرأى فقد انخفضت النسبة إلى 47% خلال عام 2016 ثم انخفاض كبير إلى 9% فى عام 2017 وارتفعت إلى 47% فى عام 2018، وانخفضت إلى 28% فى عام 2019 ثم ارتفعت إلى 47% فى عام 2020.

الجراف التالى يوضح استطلاع الرأى عن مدى شهية قطاع التأمين للمخاطر للاستثمار خلال عام 2017 (النسبة مئوية % ).

وهذا الاستطلاع يشير إلى أن الوباء أدى زيادة شهية التعرض للمخاطرفى الاستثمارات خلال عام 2020 والمتوقع استمراره خلال العام الحالى 2021، فى ظل تقلب الأسواق ورغبة الشركات فى الحصول على عوائد كبيرة لتعويض خسائرها من التعويضات الكبيرة التى سددتها خلال الفترة الماضية، وأصبح لدى الشركات خبرة وقدرة على التعامل مع المخاطر وإدارتها بعد التعامل مع ظروف غير اعتيادية أثناء فترة انتشار الوباء على مستوى العالم وما صاحبه من إغلاق وإجراءات العمل عن بعد وغيرها.

الجراف التالى يوضح استطلاع الرأى عن مدى شهية قطاع التأمين للمخاطر للاستثمار خلال عام 2018 (النسبة مئوية % ).

الجراف التالى يوضح استطلاع الرأى عن مدى شهية قطاع التأمين للمخاطر للاستثمار خلال عام 2019 (النسبة مئوية % ).

الجراف التالى يوضح استطلاع الرأى عن مدى شهية قطاع التأمين للمخاطر للاستثمار خلال عام 2020 (النسبة مئوية % ).