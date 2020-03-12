فيروس «كورونا» يصيب ندوة التأمين العربية بالتأجيل

قرر الإتحاد الأردني لشركات التـأمين، تأجيل عقد الندوة العربية ، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 7 إلي 9 أبريل المقبل بقصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت بالأردن ، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة، والمعنونة ب””أبرز التحديات الرقمية في صناعة التأمين للخمس سنوات القادمة 2020- 2520″ ، ليتم عقدها في الفترة من 19 حتي 21 من شهر سبتمبر المقبل ، مع الابقاء على نفس المحاضرين والبرنامج العلمي للندوة.

التأجيل لمحاربة وباء كورونا

قال الإتحاد الأردني لشركات التأمين، في بيان- تلقت المال نسخة منه- أن سبب تأجيل الندوة العربية ، مرتبط بالظروف الراهنة التي يمر بها العالم بشكل عام ، والمنطقة بشكل خاص ، فيما يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما قد يلحقه بالناس حول العالم ، من مشاكل صحية ، وأهمية تجنب التجمعات ما أمكن ذلك ، لمحاربة هذا الوباء سرعة انتشاره.

ماهر الحسين: قرار التأجيل يأتي إنساجامًا مع رؤية الحكومة الأردنية لتطويق الفيروس

قال ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين، أن قرار تأجيل الندوة العربية، يأتي انسجامًا مع رؤية لحكومة الأردنية، وسعيها لتطويق هذا الفيروس ، من خلال الحث على الغاء كافةالتجمعات والمناسبات التي قد تكون سببًا في إنتشار العدوى، ونظرًا لإستقطاب هذه الندوة مشاركين من عدة دول عربية شقيقة من مصر وفلسطين والعراق ولبنان ودول الخليج العربي.

أبرز الموضوعات التي ستناقشها الندوة

وكان من المقرر ان تناقش الندوة العربية بعض الموضوعات، حول التحديات الرقمية والتحول الرقمي وتبني مفاهيم لإقتصاد الرقمي، وأهمية الاستثمار في التكنولوجيا ، من خلال التوجه للتطبيقات الرقمية وصناعة التأمين ، والأخطار المحيطة بها والمستجدات العالمية والتحديات الالكترونية ،والأمن السيبراني، ومتطلبات هيئات الإشراف وحوكمة أنظمة المعلومات، وما يشهده العالم من تزايد كثيف في استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات خاصة الرقمية منها والتي تشكل أثراً ماليًاً مباشراً على قطاع التأمين.