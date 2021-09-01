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فيروس «كورونا» يصيب المؤتمر العام للإتحاد العربي للتأمين بالتأجيل

كان مقررًا عقده في وهران الجزائرية تحت شعار "تحدي عصرنة صناعة التأمين العربية".
ماهر أبو الفضل 8:35 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 8:35 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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قررت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر العام الـ 33 ، بالإتحاد العام العربي لشركات التـأمين “GAIF”، وبعد موافقة مجلس إدارة الإتحاد برئاسة الأسعد زروق تأجيل المؤتمر العام الثالث والثلاثون ، والذي كان مقررًا عقده بمدينة وهران الجزائرية في أكتوبر المقبل.

تأجيل المؤتمر العام الثالث والثلاثون للإتحاد العام العربي للتأمين، ليتم عقده العام المقبل بدلًا من الحالي، جاء نتيجة الوضع الوبائي وتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″والإجراءات الإحترازية المُتبعة.

أعضاء اللجنة التنظيمية العُليا للمؤتمر الـ 33

تضم اللجنة التحضيرية أو التنظيمية العليا، كل من، يوسف بن ميسية ، مديرعام للشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT ، رئيسًا لللجنة، وعضوية كل من محمد السبع، مدير عام شركة الجزائرية لإعادة التأمين CCR ، و علي وازان، أمين عام الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين UAR ، بالإضافة الي شكيب أبوزيد، أمين عام الإتحاد العام العربي للتأمين GAIF.

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وكان مقررًا عقد المؤتمر ، بمركز المؤتمرات في مدينة وهران بالجزائر في الفترة من 11 إلي 14 من شهر أكتوبر المقبل ، تحت شعار “تحدي عصرنة صناعة التأمين العربية”.

الهدف من إنشاء الإتحاد العربي للتأمين

ويهدف الاتحاد بصورة اساسية الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الاعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.

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ويتخذ الاتحاد – منذ تأسيسه عام 1964 – مدينة القاهرة بمصر، مقرا دائما ، وتم توقيع اتفاقية المقر و صدر بذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 214 لسنة 1995 و الذى وافق عليه مجلس الشعب المصري نهاية ديسمبر من العام نفسه، و تم نشره في الجريدة الرسمية بقرار وزير الخارجية المصرية رقم 8 لسنة 1996.

وإنتخبت الجمعية العامة للاتحاد العام العربي للتأمين وإعادة التأمين “GAIF”، المغربي “شكيب أبوزيد” أمينا عاما للاتحاد للدورة (2020/2024).

شكيب أبو زيد أمين الاتحاد العام العربى للتأمين
شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين

وبلغ إجمالي عدد شركات التأمين وإعادة التأمين ، أعضاء الإتحاد العربي للتأمين وإعادة التأمين 336 شركة ، ممثلين لـ 20 دولة عربية.

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ومن المعروف أن الإتحاد العام العربي للتأمين ، هو هيئة عربية دولية ، تعمل علي أن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التامين العربية، وصولا لتطويرها وتكاملها ، باتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها الاساسي وبما يحقق مصالح الاعضاء .

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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