فيروس كورونا يصيب أكثر من 90 مليونًا في 15 دولة لأول مرة

يواصل فيروس كورونا نشر العدوى، ليصيب أكثر من 90.5 مليون شخص فى 15 دولة فقط من الإجمالى العالمى البالغ ما يزيد على 122 مليونًا.

بينما تبلغ الإصابات فى 200 دولة ومنطقة فى أنحاء العالم حوالى 32 مليون حالة منذ أن ظهر الوباء فى الصين أواخر ديسمبر 2019، ثم انتقل خلال العام الماضى إلى أوروبا وبعدها الولايات المتحدة، ثم بقية دول آسيا بقيادة الهند وأمريكا الجنوبية، خاصة البرازيل والمكسيك.

وكانت الإصابات من فيروس كورونا تجاوز عددها 10 ملايين حالة فقط بنهاية يونيو الماضى، لكنها تضاعفت بمعدلات سريعة بعد ذلك.

وذكرت وكالة بلومبرج أن عدد الإصابات تجاوز 122 مليون حالة، بينما زادت الوفيات على 2.7 مليون ضحية بالعالم حتى الآن.

قفزت نسبة الإصابات من فيروس كورونا فى 15 دولة فقط إلى 74% من الإجمالى العالمى

وقفزت نسبة الإصابات من فيروس كورونا فى 15 دول فقط إلى 74 % من الإجمالى العالمى وبقية الدول 26 %.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية العالم فى الإصابات والوفيات وبعدها البرازيل بأمريكا الجنوبية ثم الهند على رأس دول آسيا والثالثة عالميا.

وبلغت الإصابات من فيروس كورونا 29.7 مليون شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية و11.8 مليون فى البرازيل و11.5 مليون فى الهند.

وتطبق معظم الحكومات فى العالم تدابير مشددة لتخفيف انتشار فيروس كورونا والحد من تفشى الوباء والتطعيم بلقاحات كوفيد 19.

وبدأ بمنتصف ديسمبر الماضى أكبر حملة تطعيم بتاريخ الكون مع تخصيص أكثر من 10 مليارات جرعة من لقاحات مكافحة كورونا.

وتم توزيع أكثر من 413 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا فى 132 دولة حتى الآن بقيادة الولايات المتحدة.

ونفذت المراكز الصحية بالولايات المتحدة حملة التطعيم فى 14 ديسمبر الماضى، واستطاعت تطعيم أكثر من 118 مليون أمريكي حتى الآن.

لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا يصيب بعد التطعيم بجلطة دموية

ومع ذلك ظهرت تقاير مؤخرًا تشير إلى أن لقاح شركة أسترازينيكا يصيب بعض الأشخاص بعد التطعيم بجلطة دموية بالرئتين والمخ.

ولكن الهيئات الرقابية فى الاتحاد الأوروبى أكدت سلامة لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية، وأعلنت أن فوائده تفوق كثيرا أعراضه الجانبية النادرة.

واستأنفت 12 دولة تقريبا التطعيم بلقاح أسترازينيكا اليوم الجمعة، لينتهى تعليق استخدامه في وقت تنتشر فيه طفرات من فيروس كورونا.

وانضمت إندونيسيا إلى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى استأنفت التطعيم باللقاح بعد توقفه بسبب تقارير عن 30 حالة أصيبت بجلطات نادرة.

وقالت الهيئة المسئولة عن مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن استبعاد الصلة بشكل قطعي بين حالات الجلطات الدموية وبين اللقاح، وإنها ستواصل عملية التقصي والمراجعة بالتعاون مع الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

ولم تتوصل فحوصات أكثر من 17 مليون شخص تلقوا اللقاح بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا لأي دليل على زيادة خطر الإصابة بالجلطات.