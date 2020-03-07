فيروس كورونا يصل العاصمة الأمريكية لأول مرة

قالت موريل باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر حسابها بموقع تويتر: "في وقت متأخر بعد ظهر هذا اليوم، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا ".

أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب سبوتنيك الروسية.

وقالت موريل باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر حسابها بموقع تويتر: “في وقت متأخر بعد ظهر هذا اليوم، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا “.

ولم تحدد باوزر، هوية الشخص الشخص المصاب بالفيروس.

وكانت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت الثلاثاء الماضي، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.

وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس القاتل إلى 108 مصابا، وشمل ذلك 60 مصابا في 12 ولاية، بما في ذلك الحالات التي سجلتها مختبرات الصحة العامة ولم يتسن للهيئة التأكد منها حتى مساء الثلاثاء.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.