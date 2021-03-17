فيروس كورونا يشعل فتيل أزمة وشيكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

الوضع الوبائي يزداد سوءا‭‭ ‬‬مع تخطى عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الاتحاد الأوروبي 550 ألفا ولم يتم تحصين سوى عُشر سكانه.

هدد الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ إلى بريطانيا للاحتفاظ بالجرعات الشحيحة لمواطنيه في وقت تواجه فيه الدول موجة ثالثة من تفشي الجائحة بما يهدد بدوره خطط استئناف حركة السفر هذا الصيف، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين اليوم الأربعاء إن الوضع الوبائي يزداد سوءا‭‭ ‬‬مع تخطى عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الاتحاد الأوروبي 550 ألفا ولم يتم تحصين سوى عُشر سكانه.

وأضافت فون دير لين في تصريحات صحفية: ” نحن في أزمة القرن… نشهد تكون ذروة الموجة الثالثة في الدول الأعضاء ونعلم أننا نحتاج لتسريع وتيرة معدلات التطعيم”.

وأشارت إلى أن تدفق جرعات اللقاح يجري بسلاسة مع الولايات المتحدة لكنها عبرت عن خيبة أملها فيما يتعلق بتأخر وصول الشحنات من أسترازينيكا في بريطانيا.

وذكرت إن مصانع دول الاتحاد الأوروبي أرسلت عشرة ملايين جرعة لبريطانيا العضو السابق بالاتحاد.

وتابعت فون دير لين : “ما زلنا بانتظار وصول جرعات من بريطانيا”، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين بريطانيا والتكتل بعد خروجها منه.

وقالت فون دير لين: “إذا لم يتغير هذا الوضع، سيكون علينا التفكير في جعل تصدير اللقاح للدول المنتجة له يتوقف على مستوى صدقهم معنا. سنبحث إن كان لا يزال من المناسب التصدير للدول التي تزيد فيها معدلات التحصين عنا”.

بريطانيت ترد

ورد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب واتهم المفوضية بالتهور وطالب بتقديم إيضاحات بعد أن تلقت حكومته تأكيدات أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم وضع قيود على الصادرات التي تم التعاقد عليها.

وقال راب في تصريحات لوكالة “رويترز”: “نتوقع أن يتم احترام تلك التأكيدات والإمدادات المتعاقد عليها بصفة قانونية”.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم إلى 120 مليونا و695 ألفا و785 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و670 ألفا و453 حالة.